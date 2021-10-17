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بوهانغ ستيلرز يضرب موعدًا مع أولسان هيونداي.. في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

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بوهانغ ستيلرز يضرب موعدًا مع أولسان هيونداي.. في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بوهانغ ستيلرز يضرب موعدًا مع أولسان هيونداي.. في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

بوهانغ ستيلرز يضرب موعدًا مع أولسان هيونداي.. في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي حامل اللقب إلى الدور قبل النهائي بفوزه على مواطنه جيونبوك موتورز بعد التمديد 3-2، يوم الأحد، على ملعب في جيونجو، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

تقدم أولسان أولًا بهدفَيْ فاليري كازايشفيلي "13" ويون ايل لوك لوك "45 + 1"، وأدرك جيونبوك عبر هدفي هان كيو وون "40" وتاكاهيرو كونيموتو "50".

ثم بعد مرور 12 دقيقة على انطلاق الشوط الإضافي الأول خطف أولسان هدف الفوز الثمين بواسطة لي دونغ غيونغ.

وبلغ بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي نصف نهائي دوري أبطال آسيا بفوزه على ناغويا غرامبوس الياباني، بثلاثة أهداف دون رد، يوم الأحد، على استاد كأس العالم في جيونجو، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

وسجل ليم سانغ-هيوب "53 و90 + 5"، ولي سيونغ مو "70"، أهداف الفوز لصالح نادي بوهانغ ستيلرز.

وتقام مباراة قبل نهائي البطولة "نهائي الشرق" يوم الأربعاء المقبل 20 أكتوبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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