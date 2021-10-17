وزير التعليم: المنصات التفاعلية تهدف لتمكين الطلاب من الاتصال بالنظام التعليمي طوال الوقت

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الجهود المبذولة في تطوير المناهج الدراسية ونظم وأساليب التقييم والامتحانات مع إطلاق العديد من المنصات التفاعلية والقنوات التعليمية ومنصات البث المباشر، تهدف لتمكين الطلاب من الاتصال بالنظام التعليمي طوال الوقت وفي كل مكان لتعظيم قدرة المتعلم المصري على اكتساب المعرفة من مصادرها المتنوعة وتوظيفها في مختلف المجالات.

وأضاف شوقي، خلال حفل ختام الدورة الأولى للمشروع الوطني للقراءة بدار الأوبرا، الأحد، أن هذا المشروع يرتكز على 4 أبعاد رئيسية، هي التنافس المعرفي في القراءة بين طلبة المدارس والمدونة الماسية التي يتنافس فيها طلاب الجامعات في القراءة والمعلم المثقف، حيث يتنافس المعلمون في القراءة والمؤسسة التنويرية وفيها تتنافس المؤسسات المجتمعية.

وأوضح أن المشروع الوطني للقراءة مشروع ثقافي تنافسي يستهدف توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، وصولاً لمجمع يتعلم ويفكر ويبتكر وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030 ويتوافق مع أجندة التطوير الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشار إلي أن المشروع حقق العديد من الإنجازات في عامه الأول وأن النتائج تؤكد أن ما تم إنجازه كان كبيرًا وعظيما رغم التحديات العالمية التي شهدها الجميع.

وفاز بالمركز الأول الطالبة أشرقت جمال أبو الفتوح، وحصلت على مبلغ مالي وقدره مليون جنيه، وجاء بالمركز الثالث الطالب عمر مصطفى عبد التواب وبينما حل بالمركز الرابع الطالب معاذ.

وحصل محمد طه محمد عبد الحميد الطالب بكلية الطب جامعة القاهرة يحصل علي المركز الاول بالدورة الأولى بالمشروع الوطني للقراءة على مستوى الجمهورية.

وحصل الطالب احمد خالد محمد، كلية الطب بجامعة المنيا علي المركز الثاني بالدورة الأولى.