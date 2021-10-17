وكيل صحة الشرقية يتابع إجراء أول جراحة قلب مفتوح بمستشفى الزقازيق العام

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجراء أول جراحة قلب مفتوح بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وذلك بمستشفي الزقازيق العام.

قام الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور على محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق، والمشرف الفني على الوحدة، والدكتور خالد مصطفي حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور السيد منصور أخصائي جراحة القلب والصدر بمستشفي الزقازيق العام، بإجراء أول عملية قلب مفتوح بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، لمريض يبلغ من العمر ٢٤ عام، ويعاني من ثقب خلقي بين الاذنين، وارتجاع شديد بالصمام ثلاثي الشرفات، وتضخم بالبطين الأيمن، وارتفاع بضغط الشريان الرئوي.

تم غلق الثقب برقعة من الغشاء التاموري للقلب وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، وقام وكيل وزارة الصحة بالاطمئنان على الحالة الصحية للمريض بعد خروجه من غرفة العمليات، ودخوله وحدة الإفاقة والعناية المركزة، والحالة حالياً مستقرة، وتخضع للعلاج والملاحظة الطبية تحت إشراف أطباء جراحة القلب والصدر، وأطباء القلب، ورئيس القسم.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والمشرف العام على القسطرة القلبية، وجراحات القلب المفتوح، والدكتور محمد نورالدين مدير المستشفي، وجميع الأطباء، والطاقم الطبي والمعاون المشارك في هذا العمل لخدمة المرضي بمحافظة الشرقية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن قسم جراحات القلب المفتوح، تم افتتاحه منذ عدة أيام بحضور محافظ الشرقية، بتكلفة تقديرية بلغت ١٥ مليون جنيه، ويضم القسم الجديد وحدة عناية مركزة لحالات ما بعد عمليات القلب المفتوح، بقوة ٥ أسرة، مزودة بأجهزة التنفس الصناعي، والمونيتورات، وسيرنج بامب، وجناح عمليات مجهز بأحدث الأجهزة الطبية، ويشمل جهاز القلب المفتوح، ومضخة البالون الأورطي، والذي تم دعمهم من معالي وزيرة الصحة والسكان لخدمة المرضى بالمحافظة، كما يضم القسم أيضا وحدة تعقيم، وصيدلية لقسم القلب، وغرف للأطباء، وغرف للتمريض.

يذكر أن محافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة افتتح في أقل من عام أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الأقسام الطبية بمستشفي الزقازيق العام، بتكلفة بلغت ٢٥ مليون جنيه أخرى، شملت قسم الإستقبال والطوارئ، ووحدة القسطرة القلبية، وقسم العناية المركزة للقلب، والعناية المركزة للأطفال.