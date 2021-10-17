سبقه حفل « إسلامي» سري.. كواليس زفاف ابنة بيل جيتس ونائل نصار (صور)

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في حفل «إسلامي» سري بمزرعة خيول وسط مقاطعة «ويستشستر» بولاية نيويورك، عقد الفارس المصري نايل نصار قرانه على حينيفر جيتس، وريثة ميكروسوفت، وابنه ثالث أغنى رجل في العالم، قبل أن يكلل الزوجين قصة حبهما بحفل زفاف مدني أقيم السبت، بمزرعة مملوكة لعائلة جيتس.

وحسب ما أوردته صحيفة « ديلي ميل» البريطانية، اليوم، أُقيم عقد قران، نايل نصار على جينيفر جيتس، يوم الجمعة في حفل استقبال « إسلامي سري»، قبل أن يستقبل الزوجين ضيوفهما، في حفل زفاف مدني آخر تم بحضور 300 ضيف بعد ظهر يوم السبت، و بُنيت له مدينة خيام متقنة خلال الأيام القليلة الماضية في مزرعة جينيفر، التي تبلغ مساحتها 142 فدانا في بلدة نورث سالم بنيويورك.

حفل« إسلامي» تكلف 2 مليون دولار.. تفاصيل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

حفل« إسلامي» تكلف 2 مليون دولار.. تفاصيل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

ولم تذكر « ديلي ميل»، غذا ما كان الزوجين سيتقرا في مزعة جينفر أم لا؛ فحسبما ورد بموقع فضائية «foxbusiness» الأمريكية، اشترى بيل جيتس، المؤسس المشارك لشركة Microsoft، المزرعة لجينيفر بقيمة 15.82 مليون دولار، في عام 2018 بعد فترة وجيزة من تخرجها في جامعة ستانفورد.

حفل« إسلامي» تكلف 2 مليون دولار.. تفاصيل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

وأكدت صحيفة «ديلي ميل» إنه : «لإقامة حفل زواج جينيفر ونصار تحولت مزرعة الخيول الكبيرة إلى مكان زفاف فخم، مكتمل بمسرح، ونوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، وأرضيات خشبية صلبة ومنصة».

وتابعت بأن عدد ضيوف حفل زفاف نايل نصار وجينيفر، بلغ حوالي 300 شخصًا بينهم عدد من المشاهير والساسة"

وأحيى حفل الزفاف المدني المقام السبت والدي جينيفر، بيل، 65 عاماً، وميليندا، 57 عاماً، شمل الحضور، وشقيقيها روري، 22 عاماً، و فيبي، 19 عامًا؛ فريق كولدبلاي للغناء.

حفل« إسلامي» تكلف 2 مليون دولار.. تفاصيل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

وظهرت العروس جنيفر جيتس بفستان زفاف صُمم خصيصا لها بتوقيع مصممة الأزياء الأمريكية، فيرا وانج، من قصرها محاطة بـ9 وصيفات مرتديات فساتين باللون الأخضر الداكن، في تمام الثالثة عصرًا، حيث بدأ الضيوف بالتجمع داخل باحات المزرعة. ثم تم إعلان نائل وجينيفر رسميا كزوج ين في حدود الخامسة عصرا.

حفل« إسلامي» تكلف 2 مليون دولار.. تفاصيل زفاف ابنة بيل جيتس والمصري نايل نصار

ووصفت «ديلي ميل» مائدة عشاء عقد قران جينيفر جيتس ونصار، الذي تم أول أمس الجمعة قبيل حفل الزفاف المدني المقام السبت، وقدمه الشيف الفرنسي العالمي، جان جورج بأنه كان بمثابة «حفل استقبال غسلامي ديني خاص».

وتابعت بأن ضمن مفاجآت حفل الزفاف أن الطقس ظل جافاً حتى حوالي الساعة 6 مساءً، الأمر الذي أجبر الضيوف على العودة إلى داخل المزرعة التي تحولت إلى مجموعة من الغرف أو الأجنحة الفاخرة المترابطة المغطاة بالزجاج لاستقبال الضيوف .

وحسبما أورته صحيفة «فوكس بيزنس»، بلغت تكلفة حفل، جينفر جيتس، زفاف ابنة ثالث أغنى رجل في العالم، حوالي مليوني دولار أمريكي .

وبدا حفل زفاف نايل وجينفرمميزًا إذ بدت عليهم مظاهر قصة حبهما التي يبلغ عمرها أكثر من 4 أعوام؛ إلتقيا في حلبة فروسية مرموقة، قبل أن يُمثّل الفارس المصري نايل نصار مصر في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي«طوكية 2020» وقبل أن يعلنا علاقتهما للجميع في يناير 2020

و بدأت علاقتة نايل وجينيفر قبل حوالي 4 أعوام في يناير 2017، إثر تخرجهما من جامعة ستانفورد العريقة.

وأعلن كل من جينيفر ونايل علاقتهما للعوام في يناير 2020 عبر تدوينتين نشراها على صفحاتهما الرسمية بموقع مشاركة الصور«انستجرام»، آنذاك إذ قال نايل في تعليق على صورة جمعتهما: «قالت نعم، اشعر وكأنني الأكثر حظا وأسعد رجل في العالم الآن.. جين، أنت كل شيء كان يمكنني تخيله وأكثر من ذلك بكثير»

فيما تابعت جينيفر بالقول :«نايل شخص فريد من نوعه، لا أطيق الانتظار بأن نكمل حياتنا معًا»

ويتقاسم كل من نايل نصار وجينيفر العديد من الهوايات، مثل الولع بالخيول وسباقات الفروسية.