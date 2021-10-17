أفضل مقاعد السيارات التي طرحت مؤخرًا في الولايات المتحدة

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دائماً تقوم JD Power بالتصنيفات سنوياً، من خلال دراسة الجودة الأولية التي للسيارات الجديدة التي تعاني من أقل مشاكل في الأشهر القليلة الأولى من الملكية.

وفي هذه المرة، قامت بتصنيف أكثر المقاعدة جودة ورضا من قبل مشتري السيارات في الولايات المتحدة.

في دراسة JD Power 2021، أجرت الشركة مسحًا على 110،827 مشتريًا ومستأجرًا للسيارات الجديدة لعام 2021 بعد 90 يومًا من الملكية، والتي تم إرسالها من فبراير حتى يوليو 2021.

كالعادة، تم قياس جودة المقاعد من خلال عدد المشكلات التي تمت مواجهتها لكل 100 سيارة (PP100). كلما انخفض الرقم، كانت الجودة أفضل.

وبحسب moto1، فإن هيونداي إلنترا تحتل المرتبة الأولى في فئة السيارات المدمجة في السوق الشامل بحصولها على 5.7 نقطة فقط، في حين أن هوندا سيفيك وفولكس فاجن جولف تكمل المركزين الثاني والثالث في نفس الفئة.

وفي الوقت نفسه، تصنف هوندا كلاريتي الأفضل في فئة السيارات متوسطة الحجم وكبيرة الحجم بالسوق بحصولها على 5.3 نقطة، مع وجود دودج تشارجر ونيسان ماكسيما ليسا ببعيد عن الركب.

كما أن نيسان روج لديها أدنى مستوى PP100 بين لوحات تحمل أسماء الأسواق الكبيرة عند 4.2 نقطة، حتى أنها تفوقت على ماركات السيارات الفاخرة في دراسة هذا العام.

من ناحية أخرى، حازت سيارات شيفروليه بليزر، وهيونداي باليسايد، ونيسان مورانو على جائزة الأفضل في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، وكبيرة الحجم.

في فئة الشاحنات ذات السوق الشامل، يتصدر رام 1500 المجموعة، في حين أن فورد F-150، الأكثر مبيعًا في أمريكا، يليها جي إم سي سييرا أيضًا في المركز الثالث.

ومن بين العلامات التجارية المتميزة، تتصدر بورش 718 قطاع السيارات بينما تتصدر لكزس UX قطاع سيارات الدفع الرباعي.

ويكمل كل من Lexus RC وGenesis G90 قائمة السيارات الممتازة بينما تعد لكزس LX وBMW X4 المراكز الثلاثة الأولى في فئة سيارات الدفع الرباعي الفاخرة.

هيونداي إلنترا

هيونداي إلنترا

هيونداي إلنترا