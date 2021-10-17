البطريرك الماروني في لبنان يشيد بدور الجيش فى حصر مواقع الاشتباك فى الطيونة

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قال البطريرك الماروني في لبنان، مار بشارة بطرس الراعي، «في القلب غصة لما جرى الخميس الماضي»، وذلك تعليقا الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الطيونة ببيروت، التي أسفرت عن مقتل 7 أشخاص ووقوع إصابات بحق أخرين.

وأضاف لا يجوز لأي طرف أن يلجأ إلى التهديد والعنف وإقامة حواجز عشائرية على الطرقات، معلنا دعمه لدور الجيش، الذي أكد أنه نجح في حصر مواقع الاشتباك وأظهر ان المؤسسة الشرعية أقوى من أي قوة أخرى، وشدد على ضرورة تحرير القضاء من السياسة، ودعم استقلاليته وفقا لمبدأ فصل السلطات.

وأكد البطريرك الماروني في لبنان، أهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وكان قد قتل 7 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة خلال هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له «حزب الله» وحركة «أمل» للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، وفقا لموقع «لبنان 24».