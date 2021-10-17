«الرعاية الصحية» تجري 80 ألف استبيان ميداني مع منتفعين منظومة «التأمين الشامل»

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن إجراء أكثر من 80 ألف استبيان ميداني مع منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية»، وذلك للوقوف على نسبة رضاء المنتفعين من أرض الواقع، عن الخدمات الطبية والعلاجية داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وتابع بيان الهيئة أن الاستبيانات الميدانية، هي إحدى الآليات التي تستخدمها إدارة رضاء المنتفعين بكافة منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، والتي من خلالها يمكن قياس مدى رضاء المنتفعين على مستوى الخدمة الطبية المقدمة، إلى جانب أن هذه الاستبيانات تمكن المنتفعين من طرح العديد من المقترحات التي يرونها مناسبة للارتقاء بمستوى جودة الخدمة الطبية المقدمة للمنتفعين.

وكشف الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هناك عدة آليات لقياس نسبة إرضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة، منها التواصل المباشر بين المواطنين وممثلي إدارة رضاء المنتفعين داخل كل منشأة طبية بالمحافظات الثلاث«بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية»، وكذلك أجهزة «الفيد باك سيستم» لتقييم مستوى الخدمة الطبية المقدمة داخل المنشأة الطبية، إضافة إلى تقصي رضاء المنتفعين من خلال الكول سنتر 15344، ومن خلال التواصل على صفحات السوشيال ميديا التابعة لإدارة رضاء المنتفعين.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن رضاء المنتفعين هو أهم معيار لنجاح تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أهمية إشراك المنتفعين وطرح اقتراحهم ما يناسبهم من متطلباتهم، وهو ما يسهم في إزالة كافة التحديات أو المعوقات التي قد تواجه المنتفعين أثناء تلقيهم الخدمة داخل المنشأة الطبية، وهو ما يسهم بشكل عام في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة وضمان تقديم أفضل الممارسات الصحية التي تتماشى مع أعلى المعايير العالمية، وبما يتناسب مع المنتفعين ويحقق أعلى مستوى من رضاء المتعاملين.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية تمكين المنتفعين من تقييم أداء الخدمات الصحية المقدمة إليهم بشكل يسهم في كشف جوانب الضعف في الأداء والتركيز على الفهم الكامل للمرضى، بما يعزز ثقة المتعاملين مع المنظومة وضمان استمرارية الثقة بين الهيئة ومنتفعيها بالمحافظات الثلاث، كما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية وفقًا لأحدث النظم الصحية العالمية المرتكزة على المرضى واحتياجاتهم، مؤكدًا أن التقييمات المستمرة لمستوى الآداء هو ما حدا بالهيئة لتخطي نسبة رضاء المنتفعين عن خدماتها 92%.