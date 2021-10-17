انطلاق بطولة قطر كلاسيك للاسكواش بمشاركة 12 مصريًا

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تنطلق اليوم الأحد بطولة قطر كلاسيك الدولية للاسكواش، التي يستضيفها مجمع خليفة الدولي حتى يوم 23 من شهر أكتوبر الحالي.

ويشارك في البطولة 12 لاعبًا مصريًا هم: محمد الشوربجي، مروان الشوربجي، طارق مؤمن، مصطفى عسل، كريم عبدالجواد، يوسف إبراهيم، مازن هشام، يوسف سليمان، عمر مسعد، مازن جمال، محمد الشربيني، محمد أبو الغار.

ومن المقرر أن ينافس محمد الشربيني مواطنه يوسف إبراهيم في منمافسيات الدور الثاني، ويواجه مازن هشام الفائز من مباراة الإسباني بيرنات جامي مع الإنجليزي جورج باركر، ويواجه مرزان الشوربجي الفائز من مواجهة الإسباني بورجا جولان أمام الأمريكي تود هارتي.

بينما أعفى محمد الشوربجي ومروان الشوربجي وطارق مؤمن ويوسف إبراهيم ومازن هشام وعمر مسعد ويوسف سليمان ومصطفى عسل وكريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار من منافسات الدور الأول.

والجدير بالذكر أن مجموع جوائز بطولة قطر كلاسيك يبلغ 187.500 دولار أمريكي، ويعد علي فرج، لاعب المنتخب الوطني ونادي وادي دجلة هو حامل لقب البطولة.