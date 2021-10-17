خروج اسمين من مجلس الخطيب الحالي في انتخابات الأهلي .. تعرف عليهما

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يستعد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لخوض انتخابات مجلس الإدارة الجديد للنادي خلال السنوات الأربع المقبلة.

ويضم مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي محمود الخطيب رئيساً والعامري فاروق نائباً للرئيس وخالد الدرندلي أميناً للصندوق إلى جانب: خالد مرتجي ورانيا علواني وطارق قنديل وجوهر نبيل ومحمد الدماطي ومحمد شراج ومحمد الجارحي ومهند مجدي.

ويترقب الكثيرون قيام محمود الخطيب بالإعلان عن قائمته الانتخابية في انتخابات الأهلي الجديدة التي تم فتح باب التقدم لها بشكل رسمي أمس السبت.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر عن خروج اثنين من أعضاء المجلس الحالي من قائمة محمود الخطيب في الانتخابات المقبلة.

وأوضح شوبير: أول الخارجين من قائمة محمود الخطيب من المجلس الحالي هو جوهر نبيل الذي يعتزم الترشح لانتخابات اتحاد كرة اليد وقد أبلغ محمود الخطيب بذلك بالفعل.

وأضاف شوبير: الثاني هو عضو بعيد عن المجلس منذ فترة ولا يحضر اجتماعات المجلس بشكل دائم ويدلي بتصريحات مستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا.

وكان مجلس إدارة الأهلي قد أعلن في اجتماعه الأخير انعقاد الجمعية العمومية يومي 25 و26 نوفمبر المقبل بمقر النادي بالجزيرة؛ لمناقشة جدول الأعمال ومن بينها إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور لمدة 4 سنوات قادمة، حيث تم إخطار الجهة الإدارية بموعد الانتخابات، وذلك وفقًا للائحة وزارة الشباب والرياضة.