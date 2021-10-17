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شاحنة Bosozoku Toyota Hiace المبتكرة.. مزيج من السيارات المتنوعة في لوس أنجلوس ()

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شاحنة Bosozoku Toyota Hiace المبتكرة.. مزيج من السيارات المتنوعة في لوس أنجلوس (فيديو) شاحنة Bosozoku Toyota Hiace المبتكرة.. مزيج من السيارات المتنوعة في لوس أنجلوس ()

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تتمتع لوس أنجلوس ببعض أكثر ثقافات السيارات تنوعًا، فهناك مزيج من التأثيرات الغربية والشرقية للحفاظ على مشهد السيارة نابضًا بالحياة.

كما لقيت بعض المشاهد استقبالًا جيدًا، بينما قوبل البعض الآخر بترحيب مختلط.

وبحسبmoto1، تم تحويل سيارة التويوتا العادية إلى شاحنة صغيرة من طراز bosozoku، وهو مصطلح عادة ما يرتبط بثقافة الدراجات النارية، لكنه امتد إلى السيارات على مر العقود.

وفي هذه الأيام، يُطلق على السيارات التي تحتوي على أطقم الجسم القاسية bosozoku أيضًا، ولكن المصطلح الفعلي (أو المناسب) بالنسبة لها هو kaido، وسيارات kaido مستوحاة من سيارات السباق الظلية من أواخر السبعينيات والثمانينيات، ومن هنا جاءت المجموعات البرية. ينطبق ذلك على الشاحنات أيضًا.

تظل الشاحنة أطول بعدة بوصات من الشاحنة القياسية بفضل مصداتها الأمامية والخلفية الممتدة، بالإضافة إلى كسوة سميكة على جوانبها، وبعض الزخارف على السقف.

لكن ليس المظهر الخارجي فقط هو الذي يحصل على تحول جذري، إذ تأتي معظم زخارفها بألواح بلون الباستيل وتصميم داخلي أعيد تصميمه بالكامل.

ويحتوي التصميم الجديد على جدران مبطنة وأرضيات مخصصة ووسائد بدلاً من المقاعد.

ولا تزال Hiace بحاجة إلى مزيد من التلميع والعمل لجعلها تبدو جديدة مرة أخرى.

كما يجب أن يكون من المثير للاهتمام ما ستفعله نقطة التأثير مع Hiace في الأشهر المقبلة.

المصرى اليوم

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