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الأسطورة اليونانية «Ultracar» قادمة بقوة 3000 حصان (صور)

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الأسطورة اليونانية «Ultracar» قادمة بقوة 3000 حصان (صور) الأسطورة اليونانية «Ultracar» قادمة بقوة 3000 حصان (صور)

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تريد شركة Spyros Panopoulos Automotive (إس بي أوتوموتيف) من اليونان إنشاء أول سيارة «ultracar» في العالم.

وكان من المفترض أن تظهر لأول مرة في معرض جنيف للسيارات 2022، والذي تم إلغاؤه مؤخرًا، ومع ذلك، قررت شركة SP Automotive الكشف في وقت سابق عن السيارة والتي ستأتى قريبًا.

وفقًا لإعلان تشويقي مدته 4 دقائق، بدأ حلم صنع السيارة اليونانية في عام 2019، وكان هدف رائد الأعمال Spyros Panopoulos، نشاء أسرع سيارة إنتاج وأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم، وتقديم تحفة تكنولوجية.

وبحسب moto1، تصنع من مواد باهظة الثمن، بما في ذلك التيتانيوم، وألياف الكربون، وZylon (بوليمر خاص خفيف الوزن وقوي)، وكيفلر، ونظام عادم Inconel.

وفي الوقت نفسه، فإن الجزء الأكثر جاذبية هو مجموعة نقل الحركة الخاصة بها، كما تأتي بإصدار أعلى في المواصفات مع 3000 حصانا، و12000 دورة في الدقيقة.

فيما تتضمن أرقام الأداء التي تم الترويج لها سرعة من 0 إلى 62 ميلًا في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) بسرعة 1.8 ثانية وسرعة قصوى تبلغ 310 ميل في الساعة (500 كم / ساعة).

بينما قالت شركة إس بي أوتوموتيف إنه سيتم تصنيع ما مجموعه 100 وحدة فقط من الفوضى اليونانية، مع إنتاج 15-20 سيارة سنويًا، كما سيكون السعر في البداية 5.5 مليون يورو للنموذج الأساسي أو حوالي 6.3 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية.

وسيبلغ سعر النسخة الكاملة الاختيارية بقوة 3000 حصان 12.4 مليون يورو أو حوالي 14.3 مليون دولار.

المصرى اليوم

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