أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس الوزراء النرويجي بمناسبة تعيينه -
جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يحتفي بالموسيقى والفنون في أولى أمسياته الشعرية -
الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها -
بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19 -
أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا -
وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو -
بني سويف : 50 مليون جنيه مشاركات مجتمعية خلال الربع الثالث من 2021 -
متحف كفر الشيخ ينظم يوما للأطفال -
رئيس أكاديمية السادات: كورونا سبب رئيسي في غياب روح التعليم -
بني سويف : تطبيق المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء على المدن فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

انضمام المعطاني إلى مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا

Print
انضمام المعطاني إلى مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا انضمام المعطاني إلى مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا
أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارا بتكليف الأستاذ الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني عضوا في مجلس أمناء جامعة الاعمال والتكنولوجيا .

ورحب الدكتور عبدالله دحلان ، رئيس مجلس الأمناء لجامعة الاعمال والتكنولوجيا بانضمام الدكتور عبد الله المعطاني إلى مجلس الأمناء مشيرا إلى أن ذلك جاء بناء على ما تضمنته مسيرته من تاريخ عريق في المجال العلمي والمهني خدمة للوطن، ولما له من إضافة فعالة مرجوة في خدمة هذه الكيان الأكاديمي.

من جهته أعرب المعطاني عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، وسعادته بالانضمام لعضوية مجلس أمناء هذه الجامعة المتفردة، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه بالتعاون مع رئيس و أعضاء المجلس في تحقيق أهداف الجامعة وتفعيل أدوارها الأكاديمية والتنموية في ظل ما يحظى به قطاع التعليم من دعم ومساندة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الدكتور عبد الله بن سالم بن جابر المعطاني، هو نائب رئيس مجلس الشورى السعودي منذ 2 يونيو 2018، بمرتبة وزير، وعضو في المجلس العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، وحصل على الدكتوراه في النقد الأدبي من جامعة إكستر في المملكة المتحدة في عام 1984، ومسيرته المهنية والأدبية حافلة بالعديد من المحطات منها: وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية لفترة واحدة، و رئيس قسم اللغة العربية لفترتين، وعضو مجلس الكلية لمدة ست سنوات، وعضو هيئة تحرير مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وعضو مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة لمدة سنتين، ولديه مجموعة من الكتب والدراسات والأبحاث.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
الجدعان: رؤية 2030 بنيت على الاستدامة وتوفير الطاقة

الجدعان: رؤية 2030 بنيت على الاستدامة وتوفير الطاقة

نمو عقود الإيجار السكنية المُوثقة

نمو عقود الإيجار السكنية المُوثقة

التحالف ينشر صورا استطلاعية لزوارق مفخخة تم تدميرها في الحديدة

التحالف ينشر صورا استطلاعية لزوارق مفخخة تم تدميرها في الحديدة

تورط 20 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

تورط 20 شخصا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل