"أداء" يُنهي تدريب 1100 موظف في 64 جهازًا عامًّا بالمملكة

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في عدة مواضيع تعنى بالأداء والقياس لرفع مستويات المعرفة ونشر ثقافة الأداء

أنهى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" تدريب أكثر من 1100 موظف يمثلون 64 جهازًا عامًّا في عدة مواضيع تُعنى بالأداء والقياس؛ في مقدمتها: "الأساسيات في مؤشرات الأداء الرئيسة، وتطبيقات في مؤشرات الأداء الرئيسة، والإدارة الاستراتيجية، والتخطيط الاستراتيجي، ومنهجيات قياس تجربة المستفيد".

وينفذ المركز برامجه التدريبية لرفع مستويات المعرفة ونشر ثقافة الأداء بين موظفي الأجهزة العامة، وتمكين الجهات الحكومية من معرفة منهجيات الأداء بشكل احترافي.

وقدم مركز "أداء" 53 برنامجًا تدريبيًّا خلال العام الجاري، تماشيًا مع توجهات رؤية المملكة 2030، التي تحفز على النهوض بالأداء الحكومي.

وتسلط مواضيع البرامج التدريبية الضوء على أحدث ممارسات الإدارة الاستراتيجية، وقياس تجربة المستفيد، كما تعمل على صقل وتنمية القدرات وإثراء المعلومات وأساليب المعرفة العلمية في مجال قياس الأداء وإدارته، وفق مناهج علمية متقدمة؛ مما ينعكس إيجابيًّا على الأجهزة العامة ويساعد على توحيد المنهجيات والمفاهيم.

وأوضح مدير التدريب والتطوير في مركز "أداء" عبد العزيز الشايع، أن البرامج التدريبية عملت على تمكين منسوبي الأجهزة العامة ورفع مهاراتهم وتعزيز قدراتهم؛ مما انعكس بشكل إيجابي على مستويات ثقافة الأداء والوعي المؤسسي لمنسوبيها، مشيرًا إلى إسهام البرامج في توحيد المفاهيم والمنهجيات في الأجهزة العامة.

وبيّن أن المركز أقام خلال العام الحالي عددًا من الدورات التدريبية بشكل افتراضي لأول مرة؛ مما ساهم في سهولة مشاركة عدد من المتدربين في شتى أنحاء المملكة.

وأشار إلى أن البرامج التدريبية لاقت إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من قبل منسوبي الأجهزة العامة، مؤكدًا أن حِزم برامج التمكين حقّقت نتائج ومستويات رضا ممتازة، منوهًا إلى استمرار المركز في إطلاق البرامج التدريبية خلال العام المقبل في مواضيع متنوعة.

يأتي تنفيذ مركز "أداء" لبرامجه التدريبية انطلاقًا من المهام المنوطة به في نشر ثقافة قياس أداء الأجهزة العامة ومراجعتها وتحسينها، وتعزيزًا لقدراتها في هذا المجال، واستكمالًا لما يقوم به المركز من أعمال قياس الأداء التي يصدر على إثرها التقارير والنتائج ربع السنوية التي تُشارك مع الأجهزة العامة بهدف دعم الأداء الحكومي العام وتحسينه.