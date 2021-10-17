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محافظ كفر الشيخ: رفع 1917 طن قمامة من المحافظة

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محافظ كفر الشيخ: رفع 1917 طن قمامة من المحافظة محافظ كفر الشيخ: رفع 1917 طن قمامة من المحافظة

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها 1917 طن بـ 14 مركز ومدينة، منهم بـ «كفر الشيخ 370 طن، وببرج البرلس 49 طن، وبسيدي سالم 147طن، وبسيدي غازي 42 طن، و ببلطيم 109 طن، وبالرياض 109 طن، و بالحامول 159 طن، وبمصيف بلطيم 34 طن، وبقلين 114 طن، وببيلا 167 طن، و بدسوق 244 طن، وبفوه 195 طن، وبمطوبس 154 طن، وبمسير 25 طن»، بإجمالي 1917 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

المصرى اليوم

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