مصرع وإصابة 16 في انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي بالمنيا

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لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 14 آخرين، في انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام قرية بني حسن الشروق بالمنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، إخطارا بالحادث من عمليات النجدة، وتسبب الحادث في مصرع اثنين وإصابة 14 آخرين ، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى المنيا العام لتقلي العلاج، والجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

وقال الدكتور عماد حنا، مدير مستشفى المنيا العام، إنه تم إجراء الإسعافات العاجلة للمصابين، وتحويل حالتين لمستشفى المنيا الجامعي لاستكمال العلاج.

واطمأن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على حالة المصابين، وكلف نائبة الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة الإجراءات.