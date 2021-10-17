بدء الحفل الختامي للدورة الأولى من «المشروع الوطنى للقراءة» بدار الأوبرا

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بدأ منذ قليل الحفل الختامي للدورة الأولى من «المشروع الوطنى للقراءة» بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتؤدي الفنانة إسعاد يونس التعليق الصوتي للحفل تحت عنوان «مصر بألوان المعرفة»، ويتضمن الاحتفال إطلاق الدورة الثانية من المشروع والإعلان عن الفائزين بالدورة الأولى على مستوى الجمهورية وتكريمهم، إذ يحصل أصحاب المراكز الأولى والثانية على جائزة قدرها مليون جنيه ونصف مليون جنيه، وتتدرج الجوائز بعد ذلك من ربع مليون إلى 100 ألف جنيه حتى تصل إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيارة لأكبر المكتبات في العالم.

يشارك بالاحتفالية الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونجلاء الشامسي، رئيس مؤسسة البحث العلمى والأمين العام للمشروع الوطنى للقراءة.

يُقام الحفل بمشاركة وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف وبالتنسيق مع وزارات التعليم العالى والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة، من أجل تحقيق استدامة معرفية لدى جميع فئات المجتمع تعمل على تعزيز ريادة مصر الثقافية تماشياً مع رؤية الدولة لعام 2030.

ويعتبر المشروع الوطنى للقراءة مشروع رباعى الأبعاد يرتكز على أربع منافسات رئيسية، وهي: منافسة في القراءة بين طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب «الطالب المثقف»، ومنافسة في القراءة لطلاب الجامعات على لقب «القارئ الماسي»، ومنافسة في القراءة للمعلمين على لقب «المعلم المثقف»، وأخيرًا منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب «المؤسسة التنويرية».

وشارك في الدورة الأولى 3.5 مليون قارئ من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين، نجح 40 منهم في الوصول لمنصة التتويج والفوز بإحدى جوائز المشروع. حيث نجح المشروع في تحقيق مشاركة بنسبة 35% من المدارس على مستوى الجمهورية، وبنسبة 78.8% من المعاهد الخاصة والحكومية، وبنسبة 22% شملت الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة وبنسبة 28.3% من الكليات والمعاهد التابعة للجامعات.