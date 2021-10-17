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توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتحية للشباب المصري الذين يطوفون قرى الريف.

وقالت السيدة انتصار السيسى على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد: «في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أتوجه بكل التحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا».

وأضافت: «إن هذا اليوم يجسد في جوهره أسمى معاني المبادئ الإنسانية التي تعزز روح التعاون والمشاركة وتؤكد حق كل إنسان في أن يعيش حياة كريمة، وهو ما تمضي مصر فيه بثبات لتغيير واقع الحياة لـ58 مليون إنسان في 4584 قرية».