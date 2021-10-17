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انتصار : تحية للشباب المصري الذي يطوف قرى الريف لتوفير حياة كريمة لأهالينا

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انتصار السيسي: تحية للشباب المصري الذي يطوف قرى الريف لتوفير حياة كريمة لأهالينا انتصار : تحية للشباب المصري الذي يطوف قرى الريف لتوفير حياة كريمة لأهالينا

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توجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبدالفتاح ، بالتحية للشباب المصري الذين يطوفون قرى الريف.

وقالت السيدة انتصار السيسى على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد: «في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أتوجه بكل التحية لشباب الذين يطوفون قرى الريف، من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، لتوفير حياة كريمة لأهالينا».

وأضافت: «إن هذا اليوم يجسد في جوهره أسمى معاني المبادئ الإنسانية التي تعزز روح التعاون والمشاركة وتؤكد حق كل إنسان في أن يعيش حياة كريمة، وهو ما تمضي مصر فيه بثبات لتغيير واقع الحياة لـ58 مليون إنسان في 4584 قرية».

المصرى اليوم

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