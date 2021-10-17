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محافظ بورسعيد يتابع بدء انتظام الدراسة بالمدرسة النموذجية الثانوية الفنية للتمريض

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محافظ بورسعيد يتابع بدء انتظام الدراسة بالمدرسة النموذجية الثانوية الفنية للتمريض محافظ بورسعيد يتابع بدء انتظام الدراسة بالمدرسة النموذجية الثانوية الفنية للتمريض

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تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأحد، سير وانتظام العملية التعليمية داخل مدرسة بورسعيد النموذجية الثانوية الفنية للتمريض بنات بحي الشرق، في أول أيام بدء الدراسة بها.

ووجه المحافظ المعلمين بتكثيف المناهج الدراسية، والاهتمام بالأنشطة الطلابية والرياضية التي تساهم في تنمية مهارات وإدراك الطالبات.

وأكد محافظ بورسعيد أن مدرسة التمريض الجديدة تقام على أعلى مستوى وتم تذويدها بكل الإمكانيات اللازمة، في إطار الطفرة الطبية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في ظل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وضمن خطة المحافظة لتوفير العديد من الكوادر الطبية من أطقم التمريض المؤهلين للعمل على أعلى مستوى، من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وشدد المحافظ على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدرسة، حرصا على سلامة الطالبات، لافتا إلى أن مدرسة التمريض الجديدة توفر مناخا مناسبا للطلاب يحقق سبل الراحة ويساهم فى إثراء العملية التعليمية ببورسعيد.

المصرى اليوم

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