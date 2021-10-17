أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس الوزراء النرويجي بمناسبة تعيينه -
جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يحتفي بالموسيقى والفنون في أولى أمسياته الشعرية -
الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها -
بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19 -
أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا -
وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو -
بني سويف : 50 مليون جنيه مشاركات مجتمعية خلال الربع الثالث من 2021 -
متحف كفر الشيخ ينظم يوما للأطفال -
رئيس أكاديمية السادات: كورونا سبب رئيسي في غياب روح التعليم -
بني سويف : تطبيق المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء على المدن فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مصطفى محمد يفتتح أهداف جالاتا سراي بمرمى كونيا سبور في الدوري التركي ..

Print
مصطفى محمد يفتتح أهداف جالاتا سراي بمرمى كونيا سبور في الدوري التركي .. فيديو مصطفى محمد يفتتح أهداف جالاتا سراي بمرمى كونيا سبور في الدوري التركي ..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سجل الدولي المصري مصطفى محمد أول أهداف فريقه جالاتا سراي في شباك نظيره كونيا سبور المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد 17-10-2021 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي لكرة القدم.

وتابع مصطفى محمد تمريرة طويلة من زميله واستغل سوء التفاهم بين مدافع كونيا وحارس المرمى وانقض على الكرة ليسجل الهدف الأول من المباراة المقامة حاليا في الدقيقة 4 من انطلاقها.

ويغيب الدولي المصري أحمد حسن كوكا عن قائمة فريقه للمباراة بسبب تعرضه للإصابة خلال معسكر الأخير.

ويحتل جالات سراي المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بينما يحتل كونيا سبور المركز الثامن بنفس الرصيد، ويسعى جالاتا سراي لحسم نقاط المباراة والوصول للنقطة 17 والقفز 3 مراكز على الأقل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأهلي بث مباشر | الأهلي يتقدم بهدفي شريف وافشة على الحرس الوطني .. فيديو

الأهلي بث مباشر | الأهلي يتقدم بهدفي شريف وافشة على الحرس الوطني .. فيديو

الجيزة تنشر فيديو توضيحي للتحويلة المرورية الأولى البديلة في شارع الهرم

الجيزة تنشر فيديو توضيحي للتحويلة المرورية الأولى البديلة في شارع الهرم

كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو)

كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو)

بالفيديو.. قصة إطلاق الرصاص أثناء تصوير فيلم أمريكي

بالفيديو.. قصة إطلاق الرصاص أثناء تصوير فيلم أمريكي