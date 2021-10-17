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سجل الدولي المصري مصطفى محمد أول أهداف فريقه جالاتا سراي في شباك نظيره كونيا سبور المحترف ضمن صفوفه المهاجم المصري أحمد حسن كوكا، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الأحد 17-10-2021 ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي لكرة القدم.

وتابع مصطفى محمد تمريرة طويلة من زميله واستغل سوء التفاهم بين مدافع كونيا وحارس المرمى وانقض على الكرة ليسجل الهدف الأول من المباراة المقامة حاليا في الدقيقة 4 من انطلاقها.

ويغيب الدولي المصري أحمد حسن كوكا عن قائمة فريقه للمباراة بسبب تعرضه للإصابة خلال معسكر المنتخب الأخير.

ويحتل جالات سراي المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بينما يحتل كونيا سبور المركز الثامن بنفس الرصيد، ويسعى جالاتا سراي لحسم نقاط المباراة والوصول للنقطة 17 والقفز 3 مراكز على الأقل.