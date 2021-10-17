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قرار عاجل من الطيران السعودي بشأن تشغيل المطارات بكامل طاقتها الاستيعابية

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قرار عاجل من الطيران السعودي بشأن تشغيل المطارات بكامل طاقتها الاستيعابية قرار عاجل من الطيران السعودي بشأن تشغيل المطارات بكامل طاقتها الاستيعابية

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أعلن الطيران المدني السعودي، اليوم الأحد، تشغيل المطارات بكامل الطاقة الاستيعابية اعتبارًا من اليوم.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، في تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع التدوين القصير «تويتر»، اليوم، إن الهيئة أصدرت تعليماتها لشركات الطيران بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة العربية ، وفقًا لصحيفة «سبق» السعودية.

أزالت رئاسة شؤون الحرمين، ملصقات التباعد والحواجز من جوار الكعبة المشرفة؛ استعدادًا لصلاة فجر الأحد، عقب قرار السعودية بإلغاء كافة الإجراءات الاحترازية في الحرم.

وأعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس بالمملكة العربية السعودية، جاهزية الرئاسة، لاستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين بالحرمين الشريفين بكامل الطاقة الاستيعابية وجميع الإجراءات الاحترازية، من الأحد.

وأكد الدكتور السديس على جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوي باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين من إمكانيات وخدمات تسخرها الرئاسة العامة للمحافظة على سلامة قاصدي وزوار الحرمين الشريفين وتسهيل مناسكهم وعباداتهم.

وشدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تطبيق ما ورد في البيان والتزام جميع العاملين والعاملات والزائرين والزائرات بارتداء الكمامة في جميع الأوقات وفي كافة أروقة الحرمين الشريفين، والاستمرار في استخدام جميع التطبيقات الرسمية لأخذ مواعيد العمرة والصلاة في المسجد الحرام والروضة الشريفة بالمسجد النبوي، لضبط الأعداد.

المصرى اليوم

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