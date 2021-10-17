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رئيس جامعة قناة السويس يتابع اليوم الأول للدراسة بمعهد الاستزراع السمكي

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رئيس جامعة قناة السويس يتابع اليوم الأول للدراسة بمعهد الاستزراع السمكي رئيس جامعة قناة السويس يتابع اليوم الأول للدراسة بمعهد الاستزراع السمكي

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رئيس جامعة قناة السويس يتابع اليوم الأول للدراسة بمعهد الاستزراع السمكي.

أكد الدكتور أحمد زكى رئيس قناة السويس أن الجامعة تسعى من خلال ما تمتلكه من إمكانيات للمشاركة في خطة الدولة للتمويل الذاتي من خلال طرح منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية للمواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته معهد الاستزراع السمكي بهدف تفقد سير العملية التعليمية لطلاب الدراسات العليا باليوم الأول للدراسة، وتمت مناقشة إمكانية زيادة الوحدات الإنتاجية بالمعهد للوقوف على مدى جاهزيتها لإنتاج الأسماك بسعر مخفض لخدمة المجتمع في هذه المرحلة.

وأشار زكى إلى أن معهد الاستزراع السمكى وتكنولوجيا الأسماك هو مؤسسة مرتبطة بالقطاع التعليمي والبحثي وبالقطاع الخدمي للمجتمع من ناحية أخرى، حيث يمتلك بنية تحتيه حديثة وذلك من خلال ٤ عنابر تستخدم لإنتاج أسماك البلطى والبورى ذات القيمه الغذائية العاليه والخالى من أى أمراض.

من جانبه، أشار الدكتور محمد التابعي عميد معهد الاستزراع السمكي، إلى أن هناك متابعة يومية من المتخصصين من أساتذة التغذية والأمراض بالمعهد كذلك يقيم المعهد ومن خلال خطة سنوية بعقد العديد من الدورات التعليمية فى مجال الاستزراع السمكى وتخاطب الدورات قطاع كبير من المهتمين مثل المزارعين والمستثمرين وطلاب الدراسات العليا وذلك لأجل التوعية الصحيحة بعمليات الاستزراع السمكى وإنشاء المزارع السمكيه لتكون مصدر دخل لقطاع كبير من أهالي القناه مما يعود بالنفع على الأسر لتوفير حياه كريمه ويكون مصدر لدعم القطاع الزراعى فى مجال الأسماك.

وأضاف التابعى أن عدد المسجلين بالمعهد ٢٥ ماجستير و ٧ دكتوراه ، ١٦ طالبا وطالبة بتمهيدى الماجستير ودكتوراه للعام الأكاديمى ٢٠٢١-٢٠٢٢ ، عدد الممنوحين ٢٨ (ماجستيرا ودكتوراه).

المصرى اليوم

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