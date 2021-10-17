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"أدبي حائل" ينظّم ورشة عمل "مبادرة درب زبيدة‬ وأثرها التنموي"

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تهدف إلى إحياء أحد أهم الطرق القديمة والتعريف بدوره منذ القدم

يقيم النادي الأدبي الثقافي بمنطقة حائل ورشة عمل بعنوان "مبادرة درب زبيدة‬ وأثرها التنموي" التي يتحدث فيها كلٌّ من: رئيس فريق مبادرة درب زبيدة الدكتور عبدالعزيز العبيداء، وفريح الشمري، وتركي المحيفر، وذلك مساء الثلاثاء الموافق ١٤٤٣/٣/١٣هـ عند الساعة الثامنة مساءً في مقر النادي.

يذكر أن صاحب مبادرة إحياء درب زبيدة التاريخي هو اللواء الدكتور عبد العزيز العبيداء، وهي مبادرة وطنية انطلقت من حائل وبدعم من إمارة منطقة حائل، وتهدف المبادرة إلى إحياء أحد أهم الطرق القديمة، والتعريف بدور هذا الطريق منذ القدم دينيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.

ويمتدّ درب زبيدة "طريق الحج الكوفي" من مدينة الكوفة في العراق مرورًا بشمال المملكة ووسطها وصولًا إلى مكة المكرمة، ويبلغ طوله في أراضي المملكة أكثر من 1400 كم؛ حيث يمر بخمس مناطق في المملكة هي: مناطق الحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، مكة المكرمة.

وتم إدراج الدرب ضمن مشاريع برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، الذي تنفذه الهيئة، وضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني.

وسمّي "درب زبيدة" بذلك نسبة للسيدة زبيدة بنت جعفر زوج الخليفة العباسي هارون الرشيد، وذلك نظير الأعمال الخيرية التي قامت بها، إضافة إلى المحطات العديدة التي أمرت بإنشائها على امتداد الطريق. وكان درب زبيدة من الطرق التجارية قبل الإسلام وازدادت أهميته مع بزوغ فجر الإسلام، وشهد الطريق المزيد من الاهتمام وازدهر خلال عصور الخلافة الإسلامية المبكرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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