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استئناف مفاوضات فيينا بشأن "نووي" إيران الخميس

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استئناف مفاوضات فيينا بشأن "نووي" إيران الخميس استئناف مفاوضات فيينا بشأن "نووي" إيران الخميس
بعد 4 أشهر من تعليقها

استئناف مفاوضات فيينا بشأن

ذكر النائب في مجلس الشورى الإيراني أحمد علي رضا بيجي، اليوم "الأحد"، بعد اجتماع في البرلمان مع وزير الخارجية؛ أنه من المقرّر استئناف المحادثات في بروكسل الخميس المقبل مع الدول الخمس التي لا تزال أطرافًا في الاتفاق النووي الموقع في 2015، بعد تعليقها في يونيو "حزيران".

وأضاف "بيجي" الذي حضر الاجتماع المغلق لمجلس الشورى، أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بيّن أن المحادثات مع مجموعة 4+1 ستبدأ الخميس في بروكسل؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبدأت هذه المفاوضات في أبريل "نيسان" في فيينا بين إيران من جهة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا من جهة ثانية، ولا تزال هذه الدول أعضاء في اتفاق عام 2015 حول برنامج إيران النووي.

أما الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق في 2018، فقد شاركت بشكل غير مباشر في مفاوضات فيينا الهادفة إلى إنقاذ الاتفاق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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