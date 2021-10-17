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الرئيس البرازيلي يواجه 11 تهمه في تعامله مع أزمة "كورونا"

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الرئيس البرازيلي يواجه 11 تهمه في تعامله مع أزمة "كورونا" الرئيس البرازيلي يواجه 11 تهمه في تعامله مع أزمة "كورونا"
بينها قتل بالإهمال والشعوذة وجريمة ضد الإنسانية

الرئيس البرازيلي يواجه 11 تهمه في تعامله مع أزمة

سيواجه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبيته، موقفاً صعباً من جديد بعد غدٍ الثلاثاء؛ مع نشر تقرير أعدّته لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ حول سياسته، التي اعتبرت غير مسؤولة في معالجة أزمة "كوفيد-19".

وأعلن معدّ التقرير رينان كاليروس لائحةً تضم أحد عشر تهمة على الأقل، بينها "قتل بالإهمال" و"شعوذة" و"جريمة ضد الإنسانية"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويرى المحللون أن هذا التقرير المنتظر جداً سيكون له تأثير "رمزي" فقط على الأمد القصير، بينما لا يزال الرئيس اليميني المتطرف يتمتع بالدعم اللازم في البرلمان لعرقلة أي تدابير محتملة تؤدي إلى عزله، لكن العواقب السياسية قد تكون كارثية بالنسبة للرئيس الذي لا تبدو إعادة انتخابه بعد أقل من عام مؤكدة نظرا لتراجع شعبيته.

ومنذ خمسة أشهر، شهدت قاعة مجلس الشيوخ الصغيرة حيث عقدت جلسات الاستماع للمحكمة الجنائية الدولية غالباً نقاشات ساخنة، تخللتها أحيانا شتائم ودموع وحتى توقيف شاهد بتهمة الحنث باليمين.

وكشفت هذه المشاهد التي بثها التلفزيون على الهواء مباشرة لأسابيع متتالية أبرز حالات الإهمال من قبل خلال الأزمة الصحية، التي توفي فيها أكثر من 600 ألف شخص.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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