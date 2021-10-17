والدة التوأم البوروندي تبعث رسالة شكر إلى جامعة عين شمس

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بعثت والدة التوأم البوروندي الذي أجريت له عملية فصل ناجحة بمستشفيات جامعة عين شمس، برسالة شكر وإعزاز للفريق الطبي الذي أشرف على الجراحة ومتابعة حالة التوأم منذ وصوله القاهرة حتى تمام الشفاء وعودته لدولة بوروندي سالما.

وقالت والدة التوأم في رسالتها: «أود أن تمنحوني الفرصة لتقديم الشكر من أعماق قلبي للسادة الأطباء الذين أجروا الجراحة الناجحة لأبنائي.. كما أتوجه لتعميق شكري وتقديري لكل فرد من افراد الطاقم الطبي الذين أود أن أكافئهم بنفسي ولكن الله وحده هو القادر على ذلك.. واخبركم انني عدت إلى وطني بوروندي ولكنني سأظل أحمل نحوكم مشاعر التقدير والعرفان تجاه دعمكم ومعاملتكم الودودة الطيبة.. بارككم الرب».

يذكر أن عملية فصل التوأم البوروندي الملتصق، قد أجريت بنجاح في يوليو الماضي بمستشفى الدمرداش الجامعي، تحت رعاية محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وإشراف أشرف عمر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وعلي الأنور، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وطارق يوسف، مدير مستشفى الدمرداش الجراحي.

وأجريت عملية فصل التوأم الملتصق مجاناً مع تحمل جامعة عين شمس كل نفقات الإقامة والعلاج والرعاية الطبية.

حيث تم فصل مناطق الالتصاق في منطقة البطن والفخدين وبعض الأعضاء المشتركة في الجهاز الهضمي والتناسلي والبولي.

كان الفريق الطبي بجامعة عين شمس، قد استقبل حالة التوأم البوروندي وعمرهما 3 أشهر، بناء على التنسيق مع وزارة الخارجية والتي حرصت على التواصل مع مستشفيات جامعة عين شمس، نظراً لكفاءة الأطقم الطبية بها وخبرتهم في هذه العمليات، حتى أجريت لهما الجراحة بعمر عام و3 أشهر.