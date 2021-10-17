حفل استقبال الطلاب بكلية طب جامعة كفرالشيخ

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شهد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأحد، حفل استقبال الطلاب الجدد الذي نظمته كلية الطب بالجامعة، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور طه إسماعيل القائم بأعمال عميد الكلية والدكتور أسامه العجمي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب السابق والدكتور حاتم الجوهر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحضور طلابي، كما شهد الحفل تكريم الطلاب الأوائل.

واستعرض القائم بأعمال عميد الكلية الدكتور طه إسماعيل المقومات الموجودة داخل الكلية والمستشفى الجامعي الذي سيتلقى الطلاب فيها تدريبهم، وتم تعريف الطلاب الجدد بالجامعة وكلياتها وبرامجها والأنشطة الطلابية المختلفة.

ورحب القائم بأعمال عميد كلية الطب بكفرالشيخ بالطلاب الجدد والقدامى، وقال إن الكلية بدأت عملاقة منذ نشأتها، بدعم إدارة ورئيس الجامعة، داعيًا الطلاب بالفخر والاعتزاز بجامعتهم وتحملهم المسؤولية الوطنية والمجتمعية.

كما رحب الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالطلاب الجدد، وسنوات النقل، وقال إن الجامعة تقدر العملية التعليمية وتسعى لتخريج طالب متميز، مشيرًا إلى أهمية مشاركة الطلاب في الأنشطة الطلابية مع التزامهم بإتباع الإجراءات الإحترازية حفاظًا على سلامة الجميع، ودعا الطلاب إلى الإلتزام بالجدول المنظم للمحاضرات داعيا الطلاب لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا متنميا التوفيق للجميع.

ووجه الدكتورعبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، كلمة للطلاب رحب فيها بهم، وعبرعن سعادته باستقبال الطلاب الجدد بالكلية وانضمامهم إلى أسرة الجامعة وتمنى التوفيق والتفوق لهم خلال العام الدراسي، مرحباً بجميع الطلاب القدامى والجدد بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدا حرص إدارة الجامعة على توفير سبل الرعاية للطلاب القدامى والجدد.

وقدم د. «دسوقي» التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأبطال القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم ومستقبل مشرق للأجيال المقبلة.

وشدد على دور الجامعة في توعية الطلاب بخطورة الأخبار الكاذبة والشائعات مؤكدا قوة الوطن وتماسك مؤسساته وأهمية دور مصر الريادي والمحوري، داعيًا الطلاب إلى التعرف على المشروعات القومية الكبرى والإنجازات التي تتم على أرض الوطن في المحافظات في مختلف نواحي الحياة.

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ