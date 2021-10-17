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«النواب» يؤجل التصويت على المادة 17 من «مشاركة القطاع الخاص في المشروعات»

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«النواب» يؤجل التصويت على المادة 17 من «مشاركة القطاع الخاص في المشروعات» «النواب» يؤجل التصويت على المادة 17 من «مشاركة القطاع الخاص في المشروعات»

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قرر المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، تأجيل الموافقة على المادة 17 من قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية لدراسة وجود تعارض مع قانون «صندوق السيادي» من عدمه و

و طالب «جبالي» بالتوافق على صياغة المادة 17 على ان تتقدم بها غدا الاثنين للجلسة العامة للتصويت عليها والانتاهء من مشروع القانون .

و تنص المادة «17 على» لا يجوز البدء في إجراءات أي من طرق التعاقد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون على مشروع مدرج بخطة المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا بعد مراجعة الوحدة المركزية للمشاركة، بالاشتراك مع الاستشاريين المعينين للمشروع للدراسات المبدئية المعدة من الجهة الإدارية صاحبة المشروع، للتأكد من استيفائها للبيانات والمستندات والتراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة للمشروع، وكذا التأكد من تخصيص الأرض اللازمة للمشروع في المشروعات التي تستلزم ذلك، وذلك قبل العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة.

وتصدر اللجنة العليا لشئون المشاركة قرارها بالموافقة على المشروع، وطريق التعاقد عليه، والبدء في إجراءات التعاقد عليه، بناء على توصية ترفع إليها من الوحدة المركزية للمشاركة.

المصرى اليوم

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