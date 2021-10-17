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استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في الكويت لليوم الثالث على التوالي وفق الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة في الكويت.

بلغت أسعار الذهب اليوم في الكويت بحسب الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية صباح اليوم الأحد كما يلي:

عيار الذهب دينار كويتي الدولار سعر الذهب في الكويت عيار 24 17.108 دينار كويتي 56.706 دولار أمريكي سعر جرام الذهب في الكويت اليوم عيار 22 15.697 دينار كويتي 52.029 دولار أمريكي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 14.985 دينار كويتي 49.667 دولار أمريكي سعر الذهب اليوم في الكويت اليوم عيار 18 12.844 دينار كويتي 42.572 دولار أمريكي سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت 532.123 دينار كويتي 1763.749 دولار أمريكي

أسعار الذهب عالميًا

وصل سعر الذهب للعقود الفورية في ختام تعاملات البورصات العالمية الأسبوع الماضي 1767.62 دولار.

ووصلت أسعار الذهب للعقود الآجلة في ختام التعاملات 1768.20 دولار.

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