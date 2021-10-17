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الذهب في الكويت اليوم الأحد 17-10-2021

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أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 17-10-2021 الذهب في الكويت اليوم الأحد 17-10-2021

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استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في الكويت لليوم الثالث على التوالي وفق الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة في الكويت.

بلغت أسعار الذهب اليوم في الكويت بحسب الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية صباح اليوم الأحد كما يلي:

عيار الذهب

دينار كويتي

الدولار

في الكويت عيار 24

17.108 دينار كويتي

56.706 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب في الكويت اليوم عيار 22

15.697 دينار كويتي

52.029 دولار أمريكي

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

14.985 دينار كويتي

49.667 دولار أمريكي

سعر الذهب اليوم في الكويت اليوم عيار 18

12.844 دينار كويتي

42.572 دولار أمريكي

سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت

532.123 دينار كويتي

1763.749 دولار أمريكي

الذهب عالميًا

وصل سعر الذهب للعقود الفورية في ختام تعاملات البورصات العالمية الأسبوع الماضي 1767.62 دولار.

ووصلت أسعار الذهب للعقود الآجلة في ختام التعاملات 1768.20 دولار.

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