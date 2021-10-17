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استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد في الكويت لليوم الثالث على التوالي وفق الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة في الكويت.
بلغت أسعار الذهب اليوم في الكويت بحسب الأسعار المعلنة من وزارة التجارة والصناعة الكويتية صباح اليوم الأحد كما يلي:
|
عيار الذهب
|
دينار كويتي
|
الدولار
|
سعر الذهب في الكويت عيار 24
|
17.108 دينار كويتي
|
56.706 دولار أمريكي
|
سعر جرام الذهب في الكويت اليوم عيار 22
|
15.697 دينار كويتي
|
52.029 دولار أمريكي
|
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
|
14.985 دينار كويتي
|
49.667 دولار أمريكي
|
سعر الذهب اليوم في الكويت اليوم عيار 18
|
12.844 دينار كويتي
|
42.572 دولار أمريكي
|
سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت
|
532.123 دينار كويتي
|
1763.749 دولار أمريكي
أسعار الذهب عالميًا
وصل سعر الذهب للعقود الفورية في ختام تعاملات البورصات العالمية الأسبوع الماضي 1767.62 دولار.
ووصلت أسعار الذهب للعقود الآجلة في ختام التعاملات 1768.20 دولار.
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