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قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص في مجال البنية الأساسية تخضع لدراسات الجدوي وفق أولويات الدولة ورؤية مصر 2030 ووفقا للنماذج التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية

و اضافت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاحد، ان تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية تراعي إلا يتعارض القانون مع قانون صندوق مصر السيادي، الذي يستهدف استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد منها، كما انا الهدف عدم الاخلال بأحكام القانون والتوصل لصياغة غير متعارضة بين القانونين

وجاءت فلسفة مشروع القانون في إطار ما كشفت عنه التجربة العملية لتطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة منذ صدور القانون رقم 67 لسنة 2010 من معوقات في التطبيق يرجع بعضها إلى عدم إلمام الجهات الإدارية بفلسفة نظام مشاركة القطاع الخاص في مثل تلك المشروعات، والبعض الآخر إلى تعقد الإجراءات التي تمر بها مشروعات المشاركة من وقت إعداد دراسات الجدوى لها وحتى إسنادها للمستثمر الفائز بها، فقد رُئى إدخال بعض التعديلات على القانون القائم التي من شأنها أن تبسط من الإجراءات والمراحل التي تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات في أوقات تتناسب مع الحاجة إليها في ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراته