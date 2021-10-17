أخبار عاجلة

القيادة تهنئ رئيس الوزراء النرويجي بمناسبة تعيينه -
جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يحتفي بالموسيقى والفنون في أولى أمسياته الشعرية -
الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها -
بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19 -
أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا -
وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو -
بني سويف : 50 مليون جنيه مشاركات مجتمعية خلال الربع الثالث من 2021 -
متحف كفر الشيخ ينظم يوما للأطفال -
رئيس أكاديمية السادات: كورونا سبب رئيسي في غياب روح التعليم -
بني سويف : تطبيق المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء على المدن فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ الشرقية يُحيل 275 من العاملين بقطاعي التربية والتعليم والصحة للتحقيق

Print
محافظ الشرقية يُحيل 275 من العاملين بقطاعي التربية والتعليم والصحة للتحقيق محافظ الشرقية يُحيل 275 من العاملين بقطاعي التربية والتعليم والصحة للتحقيق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، إحالة 11 من العاملين بمدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات، وكذلك إحالة 15 من العاملين بمدرسة الفتح الإبتدائية التابعتين لإدارة بلبيس التعليمية إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم، وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء زيارته المفاجئة لمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بالمدرستين، قائلاً أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في العمل.

وقرر المحافظ إحالة 249 من العاملين بمستشفي بلبيس المركزي ما بين «طبيب، وصيدلي، وإداري، وفني، وعامل» إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية الصحة وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء زيارته المفاجئة لمتابعة مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي والمترددين على المستشفى.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية، لرصد وتقييم الأداء واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المقصرين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها

بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19

بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19

أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا

أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا

وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو

وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو