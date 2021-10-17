محافظ الشرقية يُحيل 275 من العاملين بقطاعي التربية والتعليم والصحة للتحقيق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأحد، إحالة 11 من العاملين بمدرسة أسماء بنت أبي بكر الإعدادية بنات، وكذلك إحالة 15 من العاملين بمدرسة الفتح الإبتدائية التابعتين لإدارة بلبيس التعليمية إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم، وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء زيارته المفاجئة لمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بالمدرستين، قائلاً أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في العمل.

وقرر المحافظ إحالة 249 من العاملين بمستشفي بلبيس المركزي ما بين «طبيب، وصيدلي، وإداري، وفني، وعامل» إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية الصحة وذلك لعدم تواجدهم بمقر عملهم أثناء زيارته المفاجئة لمتابعة مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي والمترددين على المستشفى.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية، لرصد وتقييم الأداء واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المقصرين.