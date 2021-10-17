أروى جودة وصبا مبارك أبرزهن.. أجرأ إطلالات النجمات في 3 أيام «الجونة»

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أستطعن بعض من النجمات في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ5، خطف أنظار الجميع بسبب إطلالاتهن الجريئة والتي أثارت الجدل على الريد كاربت، حيث فضلن اختيار فساتين مكشوفة وتصميمات قصيرة وشفافة.

ونستعرض في الأسطر التالية أجرأ إطلالات النجمات في اليوم الثالث من المهرجان.

أروى جودة

مازلت الفنانة أروى جودة تتصدر تريند محرك البحث الشهير جوجل، بسبب إطلالتها الجريئة التي ظهرت بها، أمس، في اليوم الثالث للمهرجان، إذ ارتدت فستان كلاسيك أنيق جذاب، باللون الأسود تميز بوجود فتحة ساق ومكشوف بشكل كبير عن منطقة الصدر، ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلًا على كتفيها واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

أروى جودة

صبا مبارك

خطفت الفنانة صبا مبارك الأضواء، على الريد كاربت بسبب إطلالتها المثيرة للجدل إذ ارتدت بدلة كلاسيكية باللون الأزرق الزهري،حيث فضلت أن ترتدى الجاكيت على جسد مكشوف فكشفت عن فتحة صدرها وجزء من بطنها، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، مع وضع مكياج بسيط وهادئ أبرز جمالها ،وبعد التقاطها صورا على الريد كاربت تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وشبهها الجمهور والمتابعين بإطلالة الفنانة سينتيا خليفة، في حفل مهرجان الجونة العام الماضي.

صبا مبارك

رانيا يوسف

كعادتها تخطف الأنظار في جميع المهرجانات السينمائية سواء الجونة أو القاهرة وغيرهم من المهرجانات، بسبب إطلالتها الجريئة المثيرة، هي الفنانة رانيا يوسف، أطلت رانيا في ثالث أيام المهرجان بإطلالة جذابة وأنيقة إذ ارتدتفستانا متعدد الألوان، مكشوف بشكل كبير عند منطقة الصدر، مزود بكرانيش من الأسفل، ومن الناحية الجمالية اعتدمت على تصفيفة شعر ذيل الحصان، واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

رانيا يوسف

دينا الشربيني

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، على الريد كاربت أمس، بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستان متعدد الألوان، بفتحة جريئة بطول الساق، وتركت شعرها مسندلا على كتفيها، واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

دينا الشربيني

نسرين طافش

تألقت الفنانة السورية نسرين طافش، خلال فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ5، بإطلالة أنيقة وجذابة إذ ارتدت فستان فضيًا لامعًا مكشوف الصدر، بقصة الكب، ومزينا بالتطريزات بالكامل.