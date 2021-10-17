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«راجعة قريب».. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لجمهورها

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«راجعة قريب».. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لجمهورها «راجعة قريب».. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه رسالة لجمهورها

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وجه الفنان وائل عبدالعزيز، رسالة إلى جمهور شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، موضحا خلالها قرب عودتها للساحة الفنية مرة أخرى، بعد تعافيها من أزمتها الصحية في الفترة الماضية.

ونشر «عبدالعزيز»، صورة لشقيقته ياسمين وسط جماهيرها، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلًا: «استراحة مقاتل.. راجعة قريب».

وفي وقت سابق، طمأنت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها، على حالتها الصحية، إذ نشرت مقطع العزيز عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة :«جمهوري الغالي في والوطن العربي وحشتوني جدا.. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو».

وأضافت: «رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الأخيرة إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا.. وكفاية إني اقولكم إني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدًا.. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميلة الصافية وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبة ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه على خير الحمد لله».

ووجهت ياسمين الشكر لجمهورها، قائلة«كلمة شكرًا قليله أوي عليكم وعلي حبكم أنا بحبكم جدًا، وحقيقي أنا عاجزة أني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم.. بشكر ربنا وشكرًا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي«.

المصرى اليوم

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