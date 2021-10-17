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متحدث "الداخلية": الجهات المختصة ستقوم بتطبيق العقوبات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية

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متحدث "الداخلية": الجهات المختصة ستقوم بتطبيق العقوبات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية متحدث "الداخلية": الجهات المختصة ستقوم بتطبيق العقوبات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية
قال: الاستمرار في التحقق من حالة التحصين بجرعتين من لقاحات كورونا عند دخول المنشآت

متحدث

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية طلال عبدالمحسن االشلهوب أنه تم ضبط 22.746 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من #كورونا في الأسبوع الماضي

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات (كوفيد-19) الاستمرار في التحقق من حالة التحصين بجرعتين من لقاحات #كورونا عند دخول المنشآت.

وقال: صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الاحترازية ابتداءً من اليوم الأحد 17 أكتوبر، وعدم الإلزام بالكمامة في الأماكن المفتوحة، وذلك للمحصنين بجرعتين من لقاحات #كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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