رفع 4860 طن قمامة للتخلص من المقالب العشوائية بمحيط مدارس ومستشفيات الشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير وحدة التدخل السريع بالديوان العام، برفع تراكمات القمامة والتخلص من المقالب العشوائية الموجودة بمحيط المدارس والمستشفيات ورفع ما بها من قمامة ومخلفات، بالإضافة لتفريغ النقطة الوسيطة بالغار بمركز الزقازيق، والنقطة الوسيطة بمركز فاقوس، وذلك لخلق جو بيئي وصحي نظيف للمواطنين، وكإجراء إحترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الإحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا، وتنفيذاً لخطة المحافظة لتفريغ النقط الوسيطة ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة.

وفي هذا الإطار قامت وحدة التدخل السريع بالمحافظة، برفع 1300 طن قمامة من النقطة الوسيطة بالغار بواقع 65 نقلة، ورفع 1560 طن قمامة من النقطة الوسيطة بمركز فاقوس بواقع 78 نقلة، فضلاً عن رفع 880 طن قمامة من مقلب قمامة عشوائى بجوار مدرسة التجارة بمركز أبوحماد بواقع 44 نقلة، كما قامت الوحدة برفع 1120 طن قمامة من مقلب عشوائى خلف مستشفى الرمد ومدرسة عبدالله فكرى التجارية بنطاق حى ثان الزقازيق بواقع 56 نقلة.

وأوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع، قيام الوحدة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجارى برفع 4860 طن قمامة بنطاق المحافظة، بواقع 243 نقلة خلال 12 يوم عمل ،بالإضافة لرفع السفوحة من الشوارع الرئيسية ومن مداخل ومخارج مركزى كفر صقر وههيا، وذلك باستخدام 10 معدات.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية، وارتداء الكمامات والقفازات لدي جميع العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.