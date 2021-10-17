تنسيقية شباب الأحزاب تخرج الدفعة الأولى من برنامج تأهيل المتطوعين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتخريج الدفعة الأولي من برنامج «إعداد وتأهيل شباب المتطوعين»، الذي يضم مجموعة من الكوادر الشبابية من المتطوعين غير منتمين لأحزاب سياسية وتتراوح أعمارهم بين ١٨ إلى ٢٥ عاما، وذلك عقب خضوعهم لبرنامج تدريبي مكثف شارك في إعداده نخبة من الكوادر المتميزة في مجال التدريب داخل التنسيقية.

واستغرقت عملية الإعداد ما يقرب من ٦ أشهر، تمت بمراحل التقديم والمقابلات الشخصية والتقييم والتصفية في المستويات المختلفة من مستويات التدريب والتأهيل، وصولاً لاختيار العناصر المناسبة.

و تنظم التنسيقية التدريب على نحو مختلف يتناسب مع احتياجات الشباب التدريبية وتنمية ورفع الوعي السياسي، وإثقال المهارات الشخصية والادارية، وبث روح العمل الجماعي مع الاهتمام بالجوانب الإنسانية عن طريق تنظيم فاعليات جماعية ترفيهية.

وتعلن التنسيقية البدء في الاعداد للدفعة الثانية من البرنامج ذاته لمجموعة جديدة من الشباب المتطوعين في نفس المرحلة العمرية، عقب الانتهاء من تخرج الدفعة الأولى وفقا لنفس القواعد.