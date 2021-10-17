«العنف هزيمة للجميع».. بابا الفاتيكان ينعى ضحايا «الأسبوع الدموي»

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ندد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الأحد، بالهجمات الأخيرة في النرويج وأفغانستان وبريطانيا، في إشارة إلى مقتل النائب البريطاني ديفيد أميس طعنا.

وقال البابا، في عظته الأسبوعية بساحة القديس بطرس، والتي نشرها موقع الفاتيكان اليوم، إنه تم تنفيذ هجمات مختلفة الأسبوع الماضي في النرويج وأفغانستان وإنجلترا، تسببت في سقوط العديد من القتلى والجرحى، معبرا عن مواساته لعائلات الضحايا.

وأضاف البابا: «أسألكم من فضلكم أن تتركوا درب العنف الذي هو خاسر على الدوام، وهو هزيمة للجميع، لنتذكر على الدوام أن العنف يولد العنف».

يذكر أن هجوما انتحاريا على مسجد في قندهار بأفغانستان يوم الجمعة تسبب في مقتل 41 شخصا وإصابة 70 آخرين، حيث أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

في حين شهد يوم الأربعاء الماضي جريمة قتل ارتكبها رجل في النرويج ضد 5 أشخاص بقوس وسهام وأسلحة أخرى خلال نوبة هياج استمرت نصف ساعة اعتدى فيها على ضحاياه في الشوارع واقتحم منازل ومتجرا.

بينما قُتل النائب أميس (69 عاما)، من حزب المحافظين البريطاني، بعدة طعنات في اعتداء في لاي أون سي شرقي لندن خلال اجتماع مع أفراد من دائرته الانتخابية داخل إحدى الكنائس.

كما اعتقلت الشرطة رجلا بريطانيا يبلغ من العمر 25 عاما بموجب سلطات الإرهاب للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل.