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في واقعة تبدو «طريفة» و«مُحزنة» في آن واحد، تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، عن الأزمة التي تحدث بسبب عدم رقمنة الدولة المصرية، ما جعل الرؤية غير واضحة فيما يتعلق ببطاقات التموين، إذ كشف أنه وجد بطاقة باسمه في المنيا، قائلاً: «أنا قلت لدكتور مصطفى قبل كده، قلتله أنا ليا بطاقة في المنيا باسمي بيتصرف بيها، والله بتكلم بجد».

وتابع: «في ناس موجودة مبتاخدش البطاقة فعلًا، وهي مش عايزاها صحيح، لكن هي متعرفش إن البطاقة مستخدمة في أماكن أخرى»، لافتًا إلى أن الاتجاه إلى الرقمنة الهدف منه وضوح الرؤية لتصنيف المجتمع بشكل صحيح حتى تعطي الدولة لكل إنسان حقه دون هدر.

حديث السيسي عن بطاقة تموين «مزورة» باسمه في إحدى المحافظات، يجعلنا نتساءل عن عقوبة التلاعب في البطاقات التموينية.

ردّ التموين

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه منذ أن بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في ملف تنقية البطاقات، كان من ظواهر التلاعب التي تم رصدها والتعامل معها وجود أرقام قومية صحيحة ولكن ليست من أحد أفراد العائلة.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أنه فيما يتعلق بما ذكره الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بشأن وجود بطاقة تموين باسمه بمحافظة المنيا أشار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم اكتشاف ذلك ووجد بالبطاقة الرقم القومي وتم إلغاء البطاقة في حينه.

وأكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه حتى الآن تتم مراجعة البطاقات التموينية بشكل دوري وفي حالة وجود أي نوع من الأخطاء يتم اتخاذ اللازم والجميع يعلم أنه منذ نهاية عام 2020 تم الوصول إلى تنقية قاعدة البيانات وتم الربط مع كافة القواعد ذات العلاقة.

تحذير وإلغاء

سبق وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية من التلاعب في بيانات البطاقة التموينية، إذ أن عقوبة هذا الأمر تصل إلى الغاء الدعم عن مستفيدي البطاقة التموينية بالكامل، والحذف النهائي من قاعدة بيانات المستحقين، بالإضافة إلى المساءلة القانونية والتعرض لعقوبة التزوير.

وطالبت وزارة التموين مستخدمي المنصات الإلكترونيّة، سواء دعم مصر أو مصر الرقمية، للحصول على أي من الخدمات التموينية المتعلقة ببطاقات الدعم، بتسجيل بيانات صحيحة ودقيقة، حيث أنه في حال إثبات قيام المواطن بالتلاعب في البيانات، والإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية، يعرض نفسة للمساءلة القانونية، وإلغاء الدعم.

يعد رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية، الوسيلة الأساسية التي تمكنه من التقدم الكترونيا بطلب استخراج بطاقة تموينية بدل فاقد وتالف، أو الاستعلام عن رصيد الدعم، وكذلك الحصول على الرقم السري في حال فقده، أو نقل البطاقة من محافظة إلى أخرى وغيرها من الخدمات التموينية المتاحة عبر المنصات الإلكترونية.