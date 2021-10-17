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أبرزها عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات.. تفاصيل قرار رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق العام

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أبرزها عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات.. تفاصيل قرار رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق العام أبرزها عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات.. تفاصيل قرار رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق العام

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نشر عدد الجريدة الرسمية، صباح الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2606 لسنة 2021، بترشيد الاستهلاك العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة المستجد.

وأوضح القرار ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام، والتي تتضمن:

- عدم إجراء أي تعيينات أو ترقيات (عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص) أو تسويات أو أي تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك، ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ.

- حظر الصرف على المنح التدريبية ومكافآت التدريب والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج.

- حظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية- بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.

- حظر زيادة عدد الاجتماعات أو حضور الجلسات واللجان عما تم في السنة المالية 2020/2021، مع خفض قيمة بدل حضور الجلسة أو الاجتماع الواحد بنسبة 50%.

- حظر الصرف على تكالبف البرامج التدريبية ونفقات الدعاية، ونفقات الحفلات والاستقبالات، ونفقات الشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج.

- تجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية- بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية.

- حظر الصرف على الجوائز والأوسمة إلا بموافقة رئيس الوزراء.

- حظر الصرف على نفقات الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج.

ويمكنكم مطالعة التفاصيل كاملة في التالي:

المصرى اليوم

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