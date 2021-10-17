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يجب المسارعة بالجرعة التنشيطية لفئات المخاطر العالية.. أكثر من 21 مليون شخص تلقّوا الجرعتين

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن جائحة #كورونا مستمرة حول العالم.. ونحن في السعودية حققنا خطوات مهمة جداً في مواجهتها.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19): في المرحلة القادمة سنعتمد على أمرين؛ وعي المجتمع باستكمال التحصين، ومسؤولية الجهات والمواقع ومنظمي الأنشطة.

وتابع: على من لم يكملوا التحصين من #كورونا المسارعة إلى استكمال الجرعات لنعود إلى الأمان، مبيناً أن أكثر من 21 مليون شخص تلقّوا جرعتي لقاح #كورونا.

وأشار إلى أن تخفيف الإجراءات الاحترازية لا يعني عدم الانتفاع منها، بل علينا الالتزام بها كأفراد، وعلى الجهات التحقق من التحصين.

وقال: بدأنا بإعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر، ويجب المسارعة بالجرعة التنشيطية لفئات المخاطر العالية: زارعو الأعضاء، ومصابو الفشل الكلوي المزمن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات العمرية 60 عاماً فأكثر، والمهن ذات المخاطر والأولوية ومن بينها الممارسون الصحيون.