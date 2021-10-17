أخبار عاجلة

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها -
بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19 -
أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا -
وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو -
بني سويف : 50 مليون جنيه مشاركات مجتمعية خلال الربع الثالث من 2021 -
متحف كفر الشيخ ينظم يوما للأطفال -
رئيس أكاديمية السادات: كورونا سبب رئيسي في غياب روح التعليم -
بني سويف : تطبيق المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء على المدن فقط -
محافظ مطروح يضع حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة -
«الناس لبعضهم».. تواصل عملها لمساعدة غير القادرين في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. شاهد ما فعله "الثعبان الطائر" بمعرض سيارات

Print
فيديو.. شاهد ما فعله "الثعبان الطائر" بمعرض سيارات .. شاهد ما فعله "الثعبان الطائر" بمعرض سيارات
كان سريعاً جداً وتحرك نحو الكثير من الناس

فيديو.. شاهد ما فعله

بينما كان الموظفون والزبائن مشغولين بفحص السيارات في قاعة عرض بتايلاند، دخل ثعبان أشجار ذهبي القاعة وتوجه بسرعة نحو الموجودين، وبلا مقدمات ضرب الرعب قلوب الجميع، ودبت في المكان فوضى عارمة، والكل يحاول النجاة من الثعبان الطائر.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدثت الواقعة المرعبة يوم 8 أكتوبر الجاري، داخل معرض للسيارات في مقاطعة باثوم ثاني، وسط تايلاند.

وبدأ المشهد الفوضوي بدخول ثعبان أشجار ذهبي إلى المكان، وانزلاقه بسرعة على الأرضية البورسلين البيضاء اللامعة، ولم يفكر احد في السم الضعيف لهذا الثعبان أو قدرته على الطيران منزلقاً من شجرة إلى أخرى، بل أصابهم الرعب من مشهده وهو يتحرك بسرعة على الأرض متوجهاً نحو الجميع.

تُظهر اللقطات كيف وقف البائع سومبونغ جايون وزملاؤه عندما لاحظوا الثعبان، وكيف استخدم "جايون" كرسيًا لمناورة الثعبان ومحاولة طرده خارج صالة العرض.

وكادت امرأة تسقط حينما تحرك الثعبان نحوها وهي تلتقط الحادث بكاميرا الجوال.

وفي النهاية تمكّن "جايون" من إخراج الثعبان من الباب الزجاجي مستخدماً ممسحة الأرضيات.

وتنقل الصحيفة عن "جايون"، قوله: "كان الجميع يحاول سحق الثعبان لكنه كان سريعا جداً، وتحرك نحو الكثير من الناس، لكنه لم يلدغ أحداً".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأهلي بث مباشر | الأهلي يتقدم بهدفي شريف وافشة على الحرس الوطني .. فيديو

الأهلي بث مباشر | الأهلي يتقدم بهدفي شريف وافشة على الحرس الوطني .. فيديو

الجيزة تنشر فيديو توضيحي للتحويلة المرورية الأولى البديلة في شارع الهرم

الجيزة تنشر فيديو توضيحي للتحويلة المرورية الأولى البديلة في شارع الهرم

كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو)

كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو)

بالفيديو.. قصة إطلاق الرصاص أثناء تصوير فيلم أمريكي

بالفيديو.. قصة إطلاق الرصاص أثناء تصوير فيلم أمريكي