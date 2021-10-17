اكتشاف بروتين لمسح الذكريات السيئة من المخ.. ما مدى فعاليته؟

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اكتشف فريق بحثي من جامعة كامبريدج البريطانية بروتينًا، يمكن استخدامه لمحو الذكريات السيئة، ويعتقد العلماء أنه يمكن تعديل الذكريات الغريزية المسؤولة عن العواطف، مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.

ووجد العلماء في جامعة كامبريدج أن هذا البروتين يعمل كداعم للمستقبلات التي تحدد مدى قوة الاتصال بين الخلايا العصبية المختلفة، ونتيجة لذلك، قد يحدد ما إذا كان يمكن تعديل الذكريات أم لا.

وعلق الدكتور محمد عواض إسماعيل، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس، في تصريحات تلفزيونية، الأحد، على نتائج البحث، موضحًا أن هناك محاولات عديدة للسيطرة على انفعالات الإنسان وحركاته وتصرفاته وسلوكه، من خلال تركيب بعض الأجهزة أو الأدوية الخاصة بتعديل السلوك وبعض الوظائف غير المرغوب بها للمخ وأشهرها الشلل الرعاش.

وأضاف: «وتطورت هذه التقنيات وبدأت تستوعب تغيرات سلوكية، مثل الاكتئاب والوسواس القهري، فبدأت تغير في سلوك الإنسان»، مضيفًا «هناك بعض التجارب التي يمر بها الإنسان على المستوى الوظيفي وليس العضوي مثل الذكريات الحزينة أو التجارب المؤلمة، نحتاج إلى إيقافها، خاصة إذا حدثت في مراحل مبكرة من العمر لأنها قد تؤثر على الإنسان جسديًا ووظيفيًا في المستقبل».

تابع: «الذاكرة أو الثقافة المتمثلة في المعلومات والخبرات والأفكار تتواجد في صورة تفاعلات كيميائية في المخ، فإذا تم التوصل للأماكن المسؤولة عن هذه المشاعر، فالذكريات عبارة عن مجموعات بروتينية موجودة في بعض الأجزاء من المخ ومتصلة بأجزاء أخرى في المخ وتحول الذاكرة أو التجربة إلى انفعال معين».

وأوضح: «إذا توصلنا إلى هذا البروتين والحد من وظيفته، سيكون بالتالي يمكن التعديل في سلوك الإنسان ومحو الذكريات غير المرغوب بها».

وعن كيفية استهداف ذكرة أو تجربة محددة من خلال هذا البروتين، «هذا هو حجر الزاوية في البحث هو معرفة البروتين الذي ترتبط به هذه الذاكرة، لأن العبث في البروتين المسؤول عن الذاكرة بشكل عام قد يؤدي لتشويه تاريخ الإنسان وذكرياته

استكمل: «تعطيل البروتين الجديد المرتبط بالذاكرة الجديدة المؤلمة لتعطيل وظيفته، لم يتم تجريبه على الإنسان، لكن تم تجريبها على بعض الحيوانات، ويأمل العلماء في تطوير هذا الأمر في وقت من الأوقات».

وأشار إلى أن قدرة العلماء في الوقت الحالي على استخراج البروتين المتصل بالذاكرة الجديدة، من المتوقع أن يكون أدق مع استمرار الأبحاث.