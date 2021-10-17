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بدء تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والتقزم بمدارس المنيا

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بدء تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والتقزم بمدارس المنيا بدء تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والتقزم بمدارس المنيا

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة بدأت اليوم في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم (أمراض سوء التغذية)، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، ضمن جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والتأمين الصحي، وذلك بجميع مراكز المحافظة.

وقال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن أعمال المبادرة تستهدف طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي، بهدف الاهتمام بصحة الطلاب من خلال الخدمات المقدمة في الحملة مثل قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم للكشف المبكر عن الأنيميا، وقياس الطول والوزن لتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة والتقزم.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه تم تجهيز 80 فريق عن طريق مديرية الصحة وذلك لتنفيذ المبادرة في الريف، كما تم تدريب الفرق على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات مع التوجيه للوصول لجميع الطلاب المستهدفين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى.

المصرى اليوم

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