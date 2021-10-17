رئيس جامعة قناة السويس: إدارة الجودة الشاملة بالمنظمات الصحية تتوقف على التمريض

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وجه الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، نصيحة لطلاب الكليات العملية تتمثل في الاهتمام بالمهارات واكتساب الخبرات والقدرة على التعامل مع المشكلات من الواقع العملي، مشيراً إلى أن إدارة الجودة الشاملة فى المنظمات الصحية تتوقف على التمريض.

وأوضح زكي، خلال حضوره اللقاء التعريفى للطلاب الجدد بكلية التمريض بالجامعة، أن المنظومة الصحية والطبية تقدر هيئة التمريض فى كل مكان خاصة فى الآونة الأخيرة التى تحملوا فيها عبئا كبيرا في التعامل مع أزمة انتشار جائحة كورونا، موجها طلابه بضرورة الحرص الشديد على تطبيق الجانب العملى خاصة أن الكلية لديها بروتوكولات تعاون مع هيئات صحية كثيرة بهدف تنمية قدرات وخبرات الطلاب خلال سنوات الدراسة.