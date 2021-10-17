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طرح الفنان عمر العبداللات أحدث أغنياته بعنوان «الفنجان»، الذي تعاون في كلماتها مع الشاعر السعودي سعود الشربتلي.

وتقول مقدمة الأغنية «مـيـن يقرالي الفنجان يقـرالي الكــف ويـشوفه غايب حبيبي وانا ولهان يا ليت تسمح ظروفه تعبت أدور عن أخباره عليه يا مين يخبرنــي والله لاعطيه أنا بشاره اللي في قربه يبشرني».

من جهة أخرى، يستقبل عمر العبداللات موسماً فنياً حافلاً، حيث يستعد للمشاركة في مجموعة كبيرة من الحفلات والمشاركات الفنية العربية والأوروبية، كما سيتوجه إلى الولايات المتحدة في شهر ديسمبر القادم لإحياء مجموعة من الحفلات في عدد من الولايات.