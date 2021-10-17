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جدة : ضبط معامل ملابس وأحذية مقلدة لعلامات تجارية

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جدة : ضبط معامل ملابس وأحذية مقلدة لعلامات تجارية جدة : ضبط معامل ملابس وأحذية مقلدة لعلامات تجارية
واصلت أمانة جدة حملاتها الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في أحياء البغدادية من خلال جولات رقابية مكثفة استهدفت متابعة الأسواق ومكافحة التشوه البصري في الطرق وداخل الأحياء، حيث أسفرت الجولات عن ضبط شقتين في إحدى العمائر القديمة يُمارَس فيها أعمال تزوير ماركات الملابس باستخدام "الملصقات" بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن مراقبي الأمانة أثناء جولاتهم المكثفة في أحياء "البغدادية" تمكنوا من ضبط موقع مخالف عبارة عن عمارة قديمة, حيث جرى ضبط شقة بالدور الأرضي لتزوير الأحذية المقلدة باستخدام "الملصقات" بهدف تسويقها وبيعها في السوق المحلية على أنها أصلية الصنع، مشيراً إلى أنه جرى ضبط شقة بالدور العلوي في ذات العمارة يُمارَس فيها تزوير ماركات عالمية على الملابس وبعض الشعارات الوطنية وصور رسوم متحركة، مضيفاً أنه صُودِر 15.000 لاصق، و"200" قطعة من الملابس وأدوات تستخدم لعمليات التزوير.

وأكد المهندس الدقس استمرار الجهود الرقابية وعدم تهاونها مع المواقع المخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية، وتطبيقها للائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.


الوطن السعودية

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