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بالصور.. "سبق" ترصد "هنجر" ينذر بخطر كبير بأحد أحياء المجاردة

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بقيت على وضعها منذ الأسبوع المنصرم بسبب الأمطار المصحوبة برياح شديدة

بالصور..

رصدت "سبق" خطر قطعة "هنجر" متدلية من أعلى حوش أحد المنازل الملاصقة للشارع المؤدي للحي والممتد للحزام الدائري بمحافظة المجاردة.

وفي التفاصيل، تخوّف أهالي شارع فتح مكة بحي الشرف في محافظة المجاردة من تسبّب قطعة "الهنجر" الآيلة للسقوط في اندلاع حريق؛ بسبب تماس كهربائي أو قطع التيار أو سقوطها على المركبات المارة في الشارع، والتي بقيت على وضعها الحالي منذ مطلع الأسبوع المنصرم؛ بسبب الأمطار المصحوبة برياح شديدة.

بالصور..

بالصور..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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