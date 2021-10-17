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مطالب برلمانية بالتدخل لإنهاء الازمة بين «الأطباء» و«العلاج الطبيعي»

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مطالب برلمانية بالتدخل لإنهاء الازمة بين «الأطباء» و«العلاج الطبيعي» مطالب برلمانية بالتدخل لإنهاء الازمة بين «الأطباء» و«العلاج الطبيعي»

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طالب النائب محمد عبدالحميد، وكيل أول لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، ، سرعة التدخل لانهاء الازمة بين الأطباء والعلاج الطبيعى، بعد أن حسم القضاء المصرى هذا الملف.

وتساءل «عبدالحميد» في طلب احاطة قدمه للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن صمت الحكومة إزاء هذه الأزمة، بعد رفض محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدعوى رقم 68876 لسنه 69 ق المقدمة من نقابة الأطباء، ممثلة في الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء وأطباء الروماتيزم والتأهيل، والتى طالبت بإلغاء قرار فصل أقسام العلاج الطبيعي عن الروماتيزم والتأهيل بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مشيداً بتدخل نقابة العلاج الطبيعى للدفاع عن حقوق اعضائها في الخصومة ضد قرار الإلغاء لإثبات حق العلاج الطبيعى في الاستقلالية التامة وعدم التبعية لأى تخصص.

وطالب النائب من الحكومة سرعة التدخل، وقال إن نقابة العلاج الطبيعى قدمت كل المستندات والأحكام التي تدعم موقفها بعد خمس سنوات في أروقة المحاكم المصرية، حتى تم رفض الدعوى، مؤكداً ضرورة حسم هذا الملف في ضوء ماقرره القضاء المصرى.

المصرى اليوم

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