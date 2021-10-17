تصل لـ400 جنيه للمتر.. «الجيزة» تفرض مقابل تحسين على عقارات وأراض 5 مناطق (التفاصيل)

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نشر عدد الوقائع المصرية، الصادر الأحد، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رقم 1876 لسنة 2021، بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات والأراضي الفضاء لبعض المناطق بنطاق المحافظة.

أولا: مشروع شارع الملك فيصل ابتداء من كوبري فيصل شرقًا حتى المريوطية غربًا ضمن شريحتين (أ) و(ب) وفق التالي :

(أ): منطقة بحري الملك فيصل في المسافة بين من كوبري فيصل شرقًا حتى المريوطية غربًا، على أن يتراوح مقابل التحسين على المناطق المقررة بين 200 إلى 400 جنيه للمتر الواحد.

(ب): منطقة قبلي الملك فيصل في المسافة بين كوبري فيصل شرقًا حتى المريوطية غربًا، على أن يتراوح مقابل التحسين على المناطق المقررة بين 250 إلى 400 جنيه للمتر الواحد.

ثانيًا: مشروع شارع العروبة ابتداء من عثمان محرم شرقًا حتى المريوطية غربًا، على أن يتراوح مقابل التحسين على المناطق المقررة بين 150 إلى 300 جنيهًا للمتر الواحد.

ثالثًا: مشروع شارع ترسا ابتداء من ترعة الزمر شرقًا حتى المريوطية غربًا، على أن يتراوح مقابل التحسين على المناطق المقررة بين 200 و400 جنيه للمتر الواحد.

رابعًا: مشروع شارع عز الدين عمر في المسافة بين شارع العروبة من الناحية القبلية حتى شارع الهرم من الناحية البحرية، على أن يتراوح مقابل التحسين بين 150 و300 جنيه.

خامسًا: مشروع شارع الأربعين امتداد شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا) بدءا من شارع ترعة السيسي شرقًا حتى طريق المنصورية غربًا، على أن يتراوح مقابل التحسين على المناطق المقررة بين 200 و400 جنيه للمتر الواحد.

وفيما يلي نص القرار: