نائب يُطالب بمنع الفصل بين الذكور والإناث في المدارس الحكومية والأزهرية (التفاصيل)

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قدم النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب مناقشة عامة في لجنة التعليم، بشأن انتشار ظاهرتي التحرش والتنمر في المجتمع بشكل غير مسبوق في السنوات الماضية وهو الأمر الذي جعل مجلس النواب يضاعف من العقوبات ضد المتحرشين والمتنمرين لردعهم.

قال «عصام»: «رغم مضاعفة العقوبة إلا أن هاتين الظاهرتين ستظلا مرسخة في عقول النشء والشباب والمواطنين بشكل عام».

وتابع: «يري الخبراء الاجتماعيين وأساتذة علم النفس أن الوقاية والمواجهة الفكرية في غاية الأهمية، كما أن فصل الذكور عن الإناث في كثير من المدارس في المراحل المختلفة ورفض الأزهر الاختلاط بين الذكور والإناث في الجامعة وبعض المدارس، أحد أسباب تحرش الشباب بالبنات».

واستطرد: «ادعو وزير التربية والتعليم طارق شوقي وممثل قطاع التعليم في الازهر لمناقشة عامة داخل لجنة التعليم بمجلس النواب للتعرف على أسباب هذا الفصل ومحاولة صدور قرار حكومي لمنع هذا الفصل ودعم الاختلاط بين الذكور والإناث».

واختتم: «يرى الأطباء النفسيين وأساتذة علم الاجتماع أن اندماج الجنسين في مراحل التعليم المختلفة يقلل من الفجوة بين الذكور والإناث ويبعث مشاعر الرحمة بينهم».