أخبار عاجلة

الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية قادرة على إنتاج ودمج أشكال الطاقة الجديدة في اقتصادها -
بريطانيا تسجل 135 وفاة جديدة بكوفيد-19 -
أردوغان: تركيا ستطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن رجل الأعمال كافالا -
وزير الدفاع الروسي: حلف الأطلسي غير مستعد لحوار متكافئ مع موسكو -
بني سويف : 50 مليون جنيه مشاركات مجتمعية خلال الربع الثالث من 2021 -
متحف كفر الشيخ ينظم يوما للأطفال -
رئيس أكاديمية السادات: كورونا سبب رئيسي في غياب روح التعليم -
بني سويف : تطبيق المنظومة الجديدة لاشتراطات البناء على المدن فقط -
محافظ مطروح يضع حجر أساس محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة -
«الناس لبعضهم».. تواصل عملها لمساعدة غير القادرين في أسوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب يُطالب بمنع الفصل بين الذكور والإناث في المدارس الحكومية والأزهرية (التفاصيل)

Print
نائب يُطالب بمنع الفصل بين الذكور والإناث في المدارس الحكومية والأزهرية (التفاصيل) نائب يُطالب بمنع الفصل بين الذكور والإناث في المدارس الحكومية والأزهرية (التفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب مناقشة عامة في لجنة التعليم، بشأن انتشار ظاهرتي التحرش والتنمر في المجتمع بشكل غير مسبوق في السنوات الماضية وهو الأمر الذي جعل مجلس النواب يضاعف من العقوبات ضد المتحرشين والمتنمرين لردعهم.

قال «عصام»: «رغم مضاعفة العقوبة إلا أن هاتين الظاهرتين ستظلا مرسخة في عقول النشء والشباب والمواطنين بشكل عام».

وتابع: «يري الخبراء الاجتماعيين وأساتذة علم النفس أن الوقاية والمواجهة الفكرية في غاية الأهمية، كما أن فصل الذكور عن الإناث في كثير من المدارس في المراحل المختلفة ورفض الأزهر الاختلاط بين الذكور والإناث في الجامعة وبعض المدارس، أحد أسباب الشباب بالبنات».

واستطرد: «ادعو وزير التربية والتعليم طارق شوقي وممثل قطاع التعليم في الازهر لمناقشة عامة داخل لجنة التعليم بمجلس النواب للتعرف على أسباب هذا الفصل ومحاولة صدور قرار حكومي لمنع هذا الفصل ودعم الاختلاط بين الذكور والإناث».

واختتم: «يرى الأطباء النفسيين وأساتذة علم الاجتماع أن اندماج الجنسين في مراحل التعليم المختلفة يقلل من الفجوة بين الذكور والإناث ويبعث مشاعر الرحمة بينهم».

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بشرى: تعرضت للتحرش 3 مرات منها مرة أثناء التمثيل وجبته من كرافتته

بشرى: تعرضت للتحرش 3 مرات منها مرة أثناء التمثيل وجبته من كرافتته

وحدة مناهضة العنف والتحرش تقدم حزم خدمية للفتيات ذوي الإعاقه.. تعرف عليها

وحدة مناهضة العنف والتحرش تقدم حزم خدمية للفتيات ذوي الإعاقه.. تعرف عليها

30 أكتوبر.. استئناف المتهم بـ «التحرش» بـ «فتاة المترو» على حكم حبسه

30 أكتوبر.. استئناف المتهم بـ «التحرش» بـ «فتاة المترو» على حكم حبسه

مايا مرسي تُناشد كل سيدة تتعرض للتحرش سرعة الإبلاغ لضمان حقها

مايا مرسي تُناشد كل سيدة تتعرض للتحرش سرعة الإبلاغ لضمان حقها