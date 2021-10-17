«النواب» يوافق على مادة «التعاقد المباشر» في قانون «مشاركة القطاع الخاص» بعد جدل

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وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، على نص المادة 20 من مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخاصة بأليات التعاقد ..

وتنص على أن «يكون التعاقد على المشروعات التي تنفذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بطريق المناقصة أو المزايدة العامة، وفقا للقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون، ولائحته التنفيذية.

ويجوز استثناء أن يتم التعاقد عليها بأحد الطرق التالية، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة، بناء على طلب من السلطة المختصة وبتوصية من الوحدة المركزية للمشاركة، وذلك في الأحوال المبينة قرين كل منها:

1- المناقصة أو المزايدة المحدودة – إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم كفاءة فنية وملاءة مالية لا تتوافر إلا في أشخاص بعينهم.

2- التعاقد المباشر:

(أ)إذا كانت حاجة الدولة إلى المشروع لا تحتمل اتباع طريق المناقصة، أو المزيدة العامة أو المحدودة، وكانت هناك مصلحة اقتصادية أو ضرورة اجتماعية حالة تقتضى سرعة تنفيذه.

(ب) إذا انتهت أي من شركات المشروع المتعاقد معها على تنفيذ مشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على نحو كفء، وقدرت اللجنة العليا لشئون المشاركة- في ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والطبيعة الخاصة بالمشروع، وبناء على توصية من الوحدة المركزية للمشاركة- أن في إعادة إسناد أي من الأعمال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون لأى من هذه الشركات للقيام بها في المشروع الذي انتهت من تنفيذ عقده، مصلحة اقتصادية أو اجتماعية لا يكفلها إعادة إسناده إلى غيرها، ويكون التعاقد على هذه الأعمال في هذه الحالة بعقد جديد.

3- التعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص- إذا كان المشروع مبتكراً، ومكتمل الدراسات والتمويل، ويحقق للدولة مصلحة اقتصادية أو اجتماعية، ولم يكن مخططا لها من قبل الجهة الإدارية وقت تقديمه إليها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والضوابط الخاصة بكل طريق من طرق التعاقد المنصوص عليها في هذه المادة«.

واعترض عدد من النواب على البند الثاني من المادة الخاص بالتعاقد المباشر، فيما رفضت الأغلبية إجراء تعديلات، ورفض النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس النواب البند الثاني الذي ينص على آلية التعاقد المباشر، وقال انه امر غير منطقي ويتعارض مع المادة 19 التي تنص على الشفافية.

و أضاف: «الأصل المناقصات العامة وممكن المناقصة المحدودة إنما موضوع التعاقد المباشر مسالة نتوجس خيفة منها، الأسباب غير منطقية للسرعة، خاصة أننا نتحدث عن استثمارات في مشروعات كبيرة وعملاقة وتأخذ مدة طويلة، ولها دراسات جدوى، الحديث عن مبدأ الوقت غير مقنع في مشروعات تستمر 30 سنة ويتعارض مع الذي تحدثنا فيه عن الشفافية والعلانية وتكافوء الفرص».

وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلًا: «الأمر المباشر موجود في القواعد العامة للتعاقد وهو محدد بقيود»، وعلق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة: «لابد أن يكون الأمر المباشر موجود، نحن نقول للقطاع الخاص لو عندك فكرة تقدم بها».«.

و رفضت النائبة أميرة أبوشقة آلية التعاقد المباشر خاصة في ظل الحديث عن مشروعات ضخمة طويلة الأمد لا تستدعي السرعة، وقالت إن قانون تنظيم التعقادات حدد حالات على سبيل الحصر لحالات استثنائية غير مذكورة في مشروع القانون، وأضافت متساءلة: «ما وجه الاستعجال في مشروعات مدتها من خمس إلى 30 سنة اسأل اللجنة لو في سابقة أعمال للتعاقد مباشرة مع الشركة مرة أخرى وأمامنا شركتين لهما سابقة أعمال ما أسباب اختيار واحدة دون الأخرى؟ ماذا لو السوق تغير وظهرت شركة أخرى».

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن التعاقد المباشر له أهميته في حالات كثيرة خلال التطبيق العملى يكون الاسناد المباشر هو الاجدى مثلما حدث في فترة كورونا فقد كان هناك أمور لا يمكن الانتظار عليها حتى يتم اسنادها بالشكل المعروف. وا ضاف: «وجود العطاء المباشر يجل مشاكل عملية كثيرة».